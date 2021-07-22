Єдиною конкурсною програмою оновленого фестивалю стане Національний конкурс (повний і короткий метр), переможці якого отримають нагороди за найкращий фільм, найкращу режисуру та найкращі акторські роботи.

До теми Зірка фільмів "Безславні виродки" та Marvel приїде на Одеський кінофестиваль 2021

Конкурсна програма Одеського кінофестивалю 2021

В Національній конкурсній програмі візьме участь 6 фільмів:

“Королі репу”, реж. Мирослав Латик;

“Із зав’язаними очима”, реж. Тарас Дронь;

“Простір”, реж. Дмитро Томашпольський;

“Національний музей”, реж. Андрій Загданський;

“СТОП-ЗЕМЛЯ”, реж. Катерина Горностай;

“Суперник”, реж. Маркус Ленц.

Позаконкурсна програма

До ретроспективи українських фільмів під урочистою назвою "Незалежні" увійшли найкращі стрічки, на думку організаторів, за останні 30 років:

"Кисневий голод", реж. Андрій Дончик;

"Шамара", реж. Наталія Андрійченко;

"Приятель небіжчика", реж. В'ячеслав Криштофович;

"Настроювач", реж. Кіра Муратова;

"Щастя моє", реж. Сергій Лозниця;

"Плем'я", реж. Мирослав Слабошпицький;

"Земля блакитна, ніби апельсин", реж. Ірина Цілик.

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У секції "Фестиваль фестивалів" в Одесі представлять найгучніші світові кінохіти 2021 року, які вже встигли побувати в Каннах:

"Аннет", реж. Леос Каракс;

"Пам'ять", реж. Апічатпонг Вірасетакул;

"Найгірша людина в світі", реж. Йоахім Трієр;

"Герой", реж. Асґар Фархаді;

"Криптозоопарк", реж. Деша Шо;

"Чоловік, який продав свою шкіру", реж. Каутер Бен Ханьї.

Також на фестивалі представлять найочікуваніші українські гала-прем'єри:

"Сторонній", реж. Дмитро Томашпольский;

"Цей дощ ніколи не скінчиться", реж. Аліна Горлова;

"Рози. Фільм-кабаре", реж. Ірена Стеценко;

"Чому я живий", реж. Віллен Новак;

"Водуруду", реж. Анатолій Сачівко.

Та міжнародні гала-прем'єри, прокат яких зовсім скоро почнеться в українських кінотеатрах:

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Цього року церемонія закриття відбудеться просто неба на Потьомкінських сходах 21 серпня. Фільмом закриття стане комедійно-драматична стрічка Чарлі Чапліна "Малюк", якій цьогоріч виповнюється 100 років.

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