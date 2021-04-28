Документальна стрічка української режисерки Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не скінчиться" отримала головну нагороду – "Золоту лілію" – за найкращий фільм (Golden Lily for best film) на кінофестивалі goEast у Вісбадені (Німеччина).

Це вже четверте фестивальне гран-прі документального фільму. Фільм є копродукцією України, Латвії, Німеччини й Катару, був профінансований Державним агентством України з питань кіно, Латвійським кіноцентром, фондами IDFA Bertha Fund та Doha Film Institute.

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Як відреагувала режисерка на свою перемогу

Показ фільму і перемога на фестивалі в Німеччині для нас дуже важлива, адже частина цього фільму знімалася саме в цій країні. Більш того, атмосфера goEast унікальна і заохочує до діалогу, який нам зараз дуже потрібний. Унікальність цього кінофестивалю полягає у фокусі на східноєвропейське кіно. Мета фестивалю — познайомити глядачів Західної Європи з кінематографом нашого регіону і завдяки цьому створити діалог між аудиторією і режисерами, а також між учасниками фестивалю,

– режисерка Аліна Горлова.

"Цей дощ ніколи не скінчиться" — це потужна й візуально вражаюча подорож 20-річного Андрія Сулеймана та його родини у нескінченному циклі "війна-мир". Головний герой стрічки, який разом із батьком переїхав із Сирії, стикається із черговим військовим конфліктом уже в Україні, де він є волонтером Червоного Хреста. Після смерті батька, Андрій вирішує поховати його тіло в Сирії.

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Інші нагороди української кінострічки

19 листопада 2020 року в Амстердамі фільм отримав нагороду "Найкращий повнометражний фільм" в секції "Перша Поява" найбільшого світового фестивалю документального кіно IDFA.

22 листопада 2020 року у Флоренції фільм отримав головну нагороду одного із найстаріших світових фестивалів Festival dei Popoli.

Вражаюче гарно відзнятий і змонтований фільм, що занурює нас у лихо війни через особисту подорож, яка веде глядача швидкоплинними моментами радості й болю. Фільм охоплює традиції, сучасність, смерть і силу рухатися вперед. Це потужна історія, яка не дозволяє нам врятуватися від руйнувань і душевних втрат війни,

– міжнародне журі Festival dei Popoli про стрічку.

17 квітня 2021 року у Лас-Пальмас-де-Гран-Канарії стрічка отримала головну нагороду Golden Lady Harimaguada Award фестивалю LPA International Film Festival за найкращий повнометражний фільм.

У березні 2021 року відбулася національна прем’єра стрічки в світовій конкурсній програмі Docudays UA, картина отримала спеціальну правозахисну нагороду від незалежної платформи Current Time.



Кадр з фільму "Цей дощ ніколи не скінчиться" / Скриншот з ютубу

Реакція інших медіа на фільм

Аліна Горлова надала свіжий погляд циклу "війна-мир" через те, що втілила у чорно-білому зображенні своєрідне розділення на інь та ян, та обрала Андрія головним героєм насиченої (і частково відстороненої) притчи,

– Cineuropa – про незвичний підхід режисерки до вічної теми війни та миру.



Кадр з фільму "Цей дощ ніколи не скінчиться" / Скриншот з ютубу

Окрім майстерної режисури, є центральне питання, яке проходить через новий фільм "Цей дощ ніколи не скінчиться" і попередній фільм Аліни Горлової "Явних проявів немає", і саме це питання робить обидва фільми такими переконливими: що спонукає людину служити країні, яка не завжди цінує жертву? Це головоломка, навколо якої камера Аліни Горлової танцює, але ніколи не вирішує остаточно,

– Modern Times Review.

Сценаристи:

Аліна Горлова;

Максим Наконечний.



Продюсери:

Максим Наконечний (TABOR, Україна);

Ilona Bičevska (Avantis promo, Латвія);

Патрік Гемм.

"Цей дощ ніколи не скінчиться" Аліни Горлової : дивіться трейлер до фільму