Документальная лента украинского режиссера Алины Горловой "Этот дождь никогда не закончится" получила главную награду – "Золотую лилию" – за лучший фильм (Golden Lily for best film) на кинофестивале goEast в Висбадене (Германия).

Это уже четвертое фестивальное гран-при документального фильма. Фильм является копродукцией Украины, Латвии, Германии и Катара, был профинансирован Государственным агентством Украины по вопросам кино, Латвийским киноцентром, фондами IDFA Bertha Fund и Doha Film Institute.

Читайте также Премьеру украинской драмы "Пульс" со Станиславом Бокланом перенесли: новая дата

Как отреагировала режиссер на свою победу

Показ фильма и победа на фестивале в Германии для нас очень важна, ведь часть этого фильма снималась именно в этой стране. Более того, атмосфера goEast уникальна и призывает к диалогу, который нам сейчас очень нужен. Уникальность этого фестиваля заключается в фокусе на восточноевропейское кино. Цель фестиваля — познакомить зрителей Западной Европы с кинематографом нашего региона и благодаря этому создать диалог между аудиторией и режиссерами, а также между участниками фестиваля,

– режиссер Алина Горлова.

"Этот дождь никогда не закончится" — это мощное и визуально впечатляющее путешествие 20-летнего Андрея Сулеймана и его семьи в бесконечном цикле "война-мир". Главный герой ленты, который вместе с отцом переехал из Сирии, сталкивается с очередным военным конфликтом уже в Украине, где он волонтер Красного Креста. После смерти отца, Андрей решает похоронить его тело в Сирии.

Интересно В сеть выложили мультфильм "Причинна" по мотивам баллады Шевченко

Другие награды украинской киноленты

19 ноября 2020 года в Амстердаме фильм получил награду "Лучший полнометражный фильм" в секции "Первое Появление" крупнейшего мирового фестиваля документального кино IDFA.

22 ноября 2020 года во Флоренции фильм получил главную награду одного из старейших мировых фестивалей Festival dei Popoli.

Поразительно хорошо отснятый и смонтированный фильм, погружающий нас в бедствие войны через личное путешествие, которое ведет зрителя мимолетными моментами радости и боли. Фильм охватывает традиции, современность, смерть и силу двигаться вперед. Это мощная история, которая не позволяет нам спастись от разрушений и душевных потерь войны,

– международное жюри Festival dei Popoli о ленте.

17 апреля 2021 года в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии лента получила главную награду Golden Lady Harimaguada Award фестиваля LPA International Film Festival за лучший полнометражный фильм.

В марте 2021 года состоялась национальная премьера фильма в мировой программе Docudays UA, картина получила специальную правозащитную награду от независимой платформы Current Time.



Кадр из фильма "Этот дождь никогда не закончится" / Скриншот из ютуба

Реакция других медиа на фильм

Алина Горлова придала свежий взгляд циклу "война-мир" из-за того, что воплотила в черно-белом изображении своеобразное разделение на инь и ян, и избрала Андрея главным героем насыщенной (и частично отстраненной) притчи,

– Cineuropa – о необычном подходе режиссера к вечной теме войны и мира.



Кадр из фильма "Этот дождь никогда не закончится" / Скриншот из ютуба

Кроме искусной режиссуры, есть центральный вопрос, который проходит через новый фильм "Этот дождь никогда не закончится" и предыдущий фильм Алины Горловой "Явных проявлений нет", и именно это делает оба фильма такими убедительными: что побуждает человека служить стране, которая не всегда ценит жертву? Это головоломка, вокруг которой камера Алины Горловой танцует, но никогда не решает окончательно,

– Modern Times Review.

Сценаристы:

Алина Горлова;

Максим Наконечный.



Продюсеры:

Максим Наконечный (TABOR, Украина);

Ilona Bičevska (Avantis promo, Латвия);

Патрик Гемм.

"Этот дождь никогда не закончится" Алины Горловой : смотрите трейлер к фильму