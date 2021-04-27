Короткометражный анимационный фильм "Причинна", созданный при поддержке Госкино, с сегодняшнего дня доступен к бесплатному онлайн-просмотру.

О режиссере

Режиссер фильма Андрей Щербак мечтал воссоздать события романтической баллады "Причинна" еще со студенческих лет в своей дипломной работе, но преподаватели отговорили художника. В течение лет эта мечта и идеи к ее воплощению не давали о себе забыть.

Интересно Мультфильм "Душа" получил две статуэтки Оскара-2021: почему лента трогает сердца взрослых

На работу я ходил пешком, и во время этих долгих прогулок перед глазами начали появляться кадры: то спящий казак на фоне красных маков, то степь, по которой шагают лошади. Тогда я много рисовал и загорелся идеей создания анимационного фильма в технике живописи,

– говорит Андрей.

Справка. "Причинна" – короткометражный анимационный фильм, в котором Андрей стал не только иллюстратором, но и художественным-постановщиком, режиссером и сценаристом.

Кто такой Андрей Щербак? Родился в Луганске, учился реставрации во Львовской академии искусств. В настоящее время работает художником-иллюстратором в анимационном кино в студии PANAMA grand Prix (участвовал в проекте полнометражного мультфильма "Микита Кожум'яка", 2016). Дебютом Андрея можно считать работу над иллюстрациями к книге "Хуха Моховинка" автора Василия Королива-Старого – это переиздание известной сказки, которое сделал со своей женой, искусствоведом Марьяной Мусий. Иллюстрации Андрея можно также встретить в детской книге "210 добрих справ".

О премьере мультфильма

Национальная премьера мультфильма "Причинна" состоялась 20 июля на Одесском международном кинофестивале в рамках Национальной конкурсной программы короткометражных фильмов.

Художественным руководителем стала Елена Касавина. Музыку написала Татьяна Шамшетдинова, которую исполнили виолончелисты Мартин Няга (Молдова) и Денис Карачевцев (Украина), альтист Андрей Марахов (Франция).

Продюсерами короткометражного мультфильма стали:

Геннадий Кофман,

Ольга Бесхмельницына.

Анимационный фильм доступен к просмотру по ссылке.

"Реве та стогне Дніпр широкий...", – что известно о балладе