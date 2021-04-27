В сеть выложили мультфильм "Причинна" по мотивам баллады Шевченко
Короткометражный анимационный фильм "Причинна", созданный при поддержке Госкино, с сегодняшнего дня доступен к бесплатному онлайн-просмотру.
Источник:газета "День"
О режиссере
Режиссер фильма Андрей Щербак мечтал воссоздать события романтической баллады "Причинна" еще со студенческих лет в своей дипломной работе, но преподаватели отговорили художника. В течение лет эта мечта и идеи к ее воплощению не давали о себе забыть.
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На работу я ходил пешком, и во время этих долгих прогулок перед глазами начали появляться кадры: то спящий казак на фоне красных маков, то степь, по которой шагают лошади. Тогда я много рисовал и загорелся идеей создания анимационного фильма в технике живописи,
– говорит Андрей.
Кто такой Андрей Щербак?Родился в Луганске, учился реставрации во Львовской академии искусств. В настоящее время работает художником-иллюстратором в анимационном кино в студии PANAMA grand Prix (участвовал в проекте полнометражного мультфильма "Микита Кожум'яка", 2016). Дебютом Андрея можно считать работу над иллюстрациями к книге "Хуха Моховинка" автора Василия Королива-Старого – это переиздание известной сказки, которое сделал со своей женой, искусствоведом Марьяной Мусий. Иллюстрации Андрея можно также встретить в детской книге "210 добрих справ".
О премьере мультфильма
Национальная премьера мультфильма "Причинна" состоялась 20 июля на Одесском международном кинофестивале в рамках Национальной конкурсной программы короткометражных фильмов.
Художественным руководителем стала Елена Касавина. Музыку написала Татьяна Шамшетдинова, которую исполнили виолончелисты Мартин Няга (Молдова) и Денис Карачевцев (Украина), альтист Андрей Марахов (Франция).
Продюсерами короткометражного мультфильма стали:
- Геннадий Кофман,
- Ольга Бесхмельницына.
Анимационный фильм доступен к просмотру по ссылке.
"Реве та стогне Дніпр широкий...", – что известно о балладе
- Романтическая баллада "Причинна" является одним из первых произведений Тараса Шевченко. Была написана ориентировочно в 1837 году. В основе сюжета лежит народная легенда о непорочной любви и трагической гибели влюбленных.
- Название баллады связано с определением человека, которому "причинена" душевная болезнь, то есть "причина". Именно поэтому в балладе Шевченко героиня после того, как ее околдовала ведьма, становится сомнамбулой.
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