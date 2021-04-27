Короткометражний анімаційний фільм "Причинна", створений за підтримки Держкіно, відсьогодні доступний до безкоштовного онлайн-перегляду.

Про режисера

Режисер фільму Андрій Щербак мріяв відтворити події романтичної балади "Причинної" ще зі студентських років у своїй дипломній роботі, але викладачі відмовили художника. Протягом років ця мрія та ідеї до її втілення не давали про себе забути.

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На роботу я ходив пішки, і під час цих довгих прогулянок перед очима почали з'являтися кадри: то сплячий козак на фоні червоних маків, то степ, яким крокують коні. Тоді я багато малював і загорівся ідеєю створення анімаційного фільму у техніці живопису,

– говорить Андрій.

Довідка. "Причинна" – короткометражний анімаційний фільм, в якому Андрій став не тільки ілюстратором, але й художнім-постановником, режисером та сценаристом.

Хто такий Андрій Щербак? Народився в Луганську, навчався реставрації у Львівській академії мистецтв. Нині працює художником-ілюстратором в анімаційному кіно у студії PANAMA grand Prix (брав участь у проєкті повнометражного мультфільму "Микита Кожум'яка", 2016). Дебютом Андрія можна вважати роботу над ілюстраціями до "Хухи Моховинки" автора Василя Короліва-Старого – це перевидання відомої казки, яке здійснив зі своєю дружиною, мистецтвознавицею Мар'яною Мусій. Ілюстрації Андрія можна також зустріти у дитячій книзі "210 добрих справ".

Про прем'єру мультфільму

Національна прем'єра "Причинної" відбулась 20 липня на Одеському міжнародному кінофестивалі у рамках Національної конкурсної програми короткометражних фільмів.

Художній керівником стала Олена Касавіна. Музику написала Тетяна Шамшетдінова, яку виконали віолончелісти Мартин Няга (Молдова) та Денис Карачевцев (Україна), альтист Андрій Марахов (Франція).

Продюсерами короткометражного мультфільму стали:

Геннадій Кофман,

Ольга Бесхмельніцина.

Анімаційний фільм доступний до перегляду за посиланням.

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