Украинская спортивная драма "Пульс" выйдет в прокат 8 апреля 2021 года. Лента будет доступна для просмотра в большинстве кинотеатрах страны. Кроме этого, авторы драмы планируют специальные показы инклюзивной версии "Пульса".

Сначала премьера драмы "Пульс" была запланирована на 19 марта 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса релиз решили перенести. Теперь же авторы проекту официально объявили: историю о спортсменке Оксане Ботурчук можно будет посмотреть с 8 апреля 2021 года.

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"Мы с нетерпением ждали, когда же эту невероятную историю об украинской чемпионке наконец сможем выпустить в кинопрокат. "Пульс" был снят еще в доковиднок время и соответственно был рассчитан для показов именно на больших экранах. Имею ощущение, что такие мотивирующие, вдохновляющие фильмы о реальных личностей очень нужны нашему обществу. И верю, что мы не разочаруем зрителя!" – рассказал продюсер ленты Егор Олесов.

Драма "Пульс": сюжет фильма

Лента "Пульс" расскажет об украинской легкоатлетке Оксане Ботурчук, которая живет в небольшом городке и мечтает покорить Олимпийские игры. И, казалось бы, ее мечту можно воплотить в реальность, однако жуткая автомобильная авария исключает это. Оксана получает тяжелые травмы и почти теряет зрение.

Любой на месте главной героини фильма мог бы отказаться от своей мечты и находить силы жить дальше. Однако целенаправленная украинка начала прокладывать свой путь к успеху и доказывать: человек может всего достичь, если приложит усилия.

"Это история о борьбе, воле и достижении невероятных высот. Для меня имеет особое значение то, что лента основана на реальной биографии нашей спортсменки Оксаны Ботурчук. Мне очень приятно, что недавно на американском кинофестивале, в котором принимал участие "Пульс", аудитория очень высоко оценила ленту, подтверждением чего являются полученные награды. Также очень рад, что наконец "Пульс" увидят украинские зрители", – добавил режиссер ленты Сергей Чеботаренко.

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Приковывает внимание и актерский состав украинского фильма "Пульс". Здесь зрители смогут увидеть актеров:

Наталью Бабенко

Станислава Боклана

Викторию Левченко

Наталью Долю

Александра Кобзаря

Лилию Ребрик

Ахтема Сеитаблаева и др.

"Пульс": смотрите трейлер к фильму