Украинские фильмы стремительно покоряют международные кинофестивали. Так, 29 января драма "Пульс" победила сразу в 2 номинациях Flathead Lake International Cinemafest (FLIC).

Источник: фейсбук Сергея Чеботаренко

Известно, что драма "Пульс" была номинирована в 4 категориях Flathead Lake International Cinemafest. В итоге новая картина Сергея Чеботаренко получила главные премии как "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Об этом рассказал автор фильма, опубликовавший эффектное фото с наградами.

Стоит знать Украинские фильмы о Донбассе вошли в лонг-лист премии Оскар-2021

Победитель – "Лучший фильм" и "Лучший режиссер"! Всем спасибо! Это просто невероятно!

– написал режиссер.

В то же время актеры Станислав Боклан и Наталья Бабенко, сыгравшие главные роли в фильме "Пульс", завоевать награды не сумели.



Драма "Пульс" одержала победы на кинофестивале FLIC / Фото Facebook / id5363242

Что известно о фильме "Пульс"

Биографическая спортивная драма рассказывает реальную историю украинской спортсменки Оксаны Ботурчук. Легкоатлетка мечтала попасть на Олимпийские игры и стремительно шла к воплощению этого замысла. Однако жуткая авария вызывает тяжелые травмы и почти полную потерю зрения. Это может полностью разрушить жизнь Оксаны, ведь ни один тренер не хочет браться за ее обучение. Но девушка не намерена сидеть, сложа руки, поэтому на собственном примере доказывает: в жизни ничего нет невозможного!

Главные роли в ленте "Пульс" сыграли:

Наталья Бабенко – главная героиня Оксана

Станислав Боклан – ее тренер

Виктория Левченко – сестра главной героини Елена

Наталья Доля – мама Оксаны

Александр Кобзарь – отец Оксаны

Лилия Ребрик – тренер Ирина

Ахтем Сеитаблаев – врач.

Премьеру ленты "Пульс" перенесли из-за пандемии коронавируса. Сейчас авторы проекта планируют релиз на весну 2021 года.

"Пульс": смотрите трейлер