Як повідомила пресслужба фільму "Вольга Україна", перший показ епічного фентезі "Легенда про Зеленого лицаря" режисера-візіонера Девіда Лоурі ("Дракон Піта", "Історія привида") в Україні відбудеться в рамках Гала-прем'єр Одеського міжнародного кінофестивалю.
До теми "Легенда про Зеленого лицаря": з’явився український трейлер надзвичайного фентезі
У широкий прокат в Україні фільм виходить з 26 серпня 2021 року.
Чим інтригує сюжет фільму про Зеленого лицаря
Новий погляд на класичну легенду з артурівського циклу про сера Гавейна і його подорож крізь спокуси тіла та духу, примари та інтриги до бою з гігантським смарагдовим незнайомцем - Зеленим лицарем. Гавейну доведеться визначити власний характер та довести свою цінність в очах родини і королівства перед обличчям невимовної загрози. Чи створить він власну легенду? Чи займе своє місце біля трону?
Постер фільму "Легенда про Зеленого лицаря" / Вольга Україна
Головні ролі в майбутньому фентезі зіграли:
- лауреат премії BAFTA і номінант на "Оскар" Дев Патель ("Історія Девіда Копперфілда", "Лев", "Мільйонер з нетрів", "Робот Чаппі");
- лауреатка премії "Оскар" Алісія Вікандер ("Лара Крофт", "Агенти UNCLE ", "Дівчина з Данії ", "З Машини").
Також у фільмі зіграли:
- Джоел Едгертон ("Великий Гетсбі", "Воїн", "Вихід: Боги і Царі"),
- Шон Харріс (франшиза "Місія нездійсненна", "Прометей"),
- Кейт Дікі ("Гра престолів", "Прометей" ),
- Ерін Келліман ("Сокіл та Зимовий солдат"),
- Баррі Кеоган ("Вічні", "Чорнобиль"),
- Саріта Чоудрі (франшиза "Голодні ігри", "Джессіка Джонс"),
- Ральф Інесон ("Порохової коктейль", "Першому гравцеві приготується").
Кадр з фільму "Легенда про Зеленого лицаря" / Вольга Україна
"Легенда про Зеленого лицаря" 2021: дивіться трейлер фільму