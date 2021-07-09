Як повідомила пресслужба фільму "Вольга Україна", перший показ епічного фентезі "Легенда про Зеленого лицаря" режисера-візіонера Девіда Лоурі ("Дракон Піта", "Історія привида") в Україні відбудеться в рамках Гала-прем'єр Одеського міжнародного кінофестивалю.

До теми "Легенда про Зеленого лицаря": з’явився український трейлер надзвичайного фентезі

У широкий прокат в Україні фільм виходить з 26 серпня 2021 року.

Чим інтригує сюжет фільму про Зеленого лицаря

Новий погляд на класичну легенду з артурівського циклу про сера Гавейна і його подорож крізь спокуси тіла та духу, примари та інтриги до бою з гігантським смарагдовим незнайомцем - Зеленим лицарем. Гавейну доведеться визначити власний характер та довести свою цінність в очах родини і королівства перед обличчям невимовної загрози. Чи створить він власну легенду? Чи займе своє місце біля трону?


Постер фільму "Легенда про Зеленого лицаря" / Вольга Україна

Головні ролі в майбутньому фентезі зіграли:

  • лауреат премії BAFTA і номінант на "Оскар" Дев Патель ("Історія Девіда Копперфілда", "Лев", "Мільйонер з нетрів", "Робот Чаппі");
  • лауреатка премії "Оскар" Алісія Вікандер ("Лара Крофт", "Агенти UNCLE ", "Дівчина з Данії ", "З Машини").

Також у фільмі зіграли:

  • Джоел Едгертон ("Великий Гетсбі", "Воїн", "Вихід: Боги і Царі"),
  • Шон Харріс (франшиза "Місія нездійсненна", "Прометей"),
  • Кейт Дікі ("Гра престолів", "Прометей" ),
  • Ерін Келліман ("Сокіл та Зимовий солдат"),
  • Баррі Кеоган ("Вічні", "Чорнобиль"),
  • Саріта Чоудрі (франшиза "Голодні ігри", "Джессіка Джонс"),
  • Ральф Інесон ("Порохової коктейль", "Першому гравцеві приготується").


Кадр з фільму "Легенда про Зеленого лицаря" / Вольга Україна

"Легенда про Зеленого лицаря" 2021: дивіться трейлер фільму