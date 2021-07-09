Как сообщила пресс-служба фильма "Вольга Украина", первый показ эпического фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" режиссера-визионера Дэвида Лоури ("Дракон Пита", "История призрака") в Украине состоится в рамках Гала-премьер Одесского международного кинофестиваля.

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В широкий прокат в Украине фильм выходит с 26 августа 2021 года.

Чем интригует сюжет фильма о Зеленом рыцаре

Новый взгляд на классическую легенду из Артуровского цикла о сэре Гавейне и его путешествии сквозь искушения тела и духа, призраки и интриги к бою с гигантским изумрудным незнакомцем – зеленым рыцарем. Гавейну придется определить собственный характер и доказать свою ценность в глазах семьи и королевства перед лицом неописуемой угрозы. Создаст ли он собственную легенду? Займет ли свое место у трона?



Постер фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" / Вольга Украина

Главные роли в будущем фэнтези сыграли:

лауреат премии BAFTA и номинант на "Оскар" Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда", "Лев", "Миллионер из трущоб", "Робот Чаппі");

лауреат премии "Оскар" Алисия Викандер ("Лара Крофт", "Агенты UNCLE ", "Девушка из Дании ", "Из Машины").

Также в фильме сыграли:

Джоэл Эдгертон ("Великий Гэтсби", "Воин", "Исход: Боги и Цари"),

Шон Харрис (франшиза "Миссия невыполнима", "Прометей"),

Кейт Дики ("Игра престолов", "Прометей" ),

Эрин Келлиман ("Сокол и Зимний солдат"),

Барри Кеоган ("Вечные", "Чернобыль"),

Сарита Чоудри (франшиза "Голодные игры", "Джессика Джонс"),

Ральф Айнесон ("Пороховой коктейль", "Первому игроку приготовится").



Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" / Вольга Украина

Интересно, что спецэффектами в фильме "Легенда о Зеленом рыцаре" занималась легендарная компания, основанная Питером Джексоном, Weta Digital. Они работали над всеми частями "Властелина колец" и "Хоббита", а также над множеством других блокбастеров, например, "Мстители" и "Лига справедливости".

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