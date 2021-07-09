Как сообщила пресс-служба фильма "Вольга Украина", первый показ эпического фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" режиссера-визионера Дэвида Лоури ("Дракон Пита", "История призрака") в Украине состоится в рамках Гала-премьер Одесского международного кинофестиваля.
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В широкий прокат в Украине фильм выходит с 26 августа 2021 года.
Чем интригует сюжет фильма о Зеленом рыцаре
Новый взгляд на классическую легенду из Артуровского цикла о сэре Гавейне и его путешествии сквозь искушения тела и духа, призраки и интриги к бою с гигантским изумрудным незнакомцем – зеленым рыцарем. Гавейну придется определить собственный характер и доказать свою ценность в глазах семьи и королевства перед лицом неописуемой угрозы. Создаст ли он собственную легенду? Займет ли свое место у трона?
Постер фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" / Вольга Украина
Главные роли в будущем фэнтези сыграли:
- лауреат премии BAFTA и номинант на "Оскар" Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда", "Лев", "Миллионер из трущоб", "Робот Чаппі");
- лауреат премии "Оскар" Алисия Викандер ("Лара Крофт", "Агенты UNCLE ", "Девушка из Дании ", "Из Машины").
Также в фильме сыграли:
- Джоэл Эдгертон ("Великий Гэтсби", "Воин", "Исход: Боги и Цари"),
- Шон Харрис (франшиза "Миссия невыполнима", "Прометей"),
- Кейт Дики ("Игра престолов", "Прометей" ),
- Эрин Келлиман ("Сокол и Зимний солдат"),
- Барри Кеоган ("Вечные", "Чернобыль"),
- Сарита Чоудри (франшиза "Голодные игры", "Джессика Джонс"),
- Ральф Айнесон ("Пороховой коктейль", "Первому игроку приготовится").
Кадр из фильма "Легенда о Зеленом рыцаре" / Вольга Украина
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