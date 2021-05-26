Напомним, что изначально "Легенда о зеленом рыцаре" должна была выйти летом 2020-го года, но фильм был перенесен на год из-за мировой пандемии. Так что сейчас наслаждаемся атмосферным трейлером фильма.

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Сюжет фильма "Легенда о зеленом рыцаре"

"Легенда о зеленом рыцаре" от Дэвида Лоури, режиссера фильмов "Дракон Пита", "История призрака", "Старик с пистолетом", – это новый взгляд на классическую легенду из "артурового цикла" о сэр Гавейне и его путешествии сквозь искушения тела и духа, призраки и интриги к бою с гигантским изумрудным незнакомцем – Зеленым рыцарем. Гавейну придется познать собственный характер и доказать свою ценность в глазах семьи и королевства перед лицом неописуемой угрозы.



Кадры из фильма "Легенда о зеленом рыцаре" / Фото пресс-служба фильма Вольга Украина

В основе сюжета – классический средневековый рыцарский роман 14 века "Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь". Сегодня есть три кинематографические экранизации сюжета и один мультфильм. События картины используют и на театральной сцене – есть две современные постановки и две оперы по мотивам произведения.

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Актерский состав "Легенды о зеленом рыцаре"

Также в стильном и масштабном фэнтези на основе цикла легенд о Короле Артуре и рыцарях Круглого стола появятся:

Джоэл Эдгертон ("Исход: Боги и цари", "Красный воробей", "Воин");

Шон Харрис ("Миссия невыполнима: Фоллаут", "Миссия невыполнима: Племя изгоев", "Прометей");

Кейт Дики ("Игра престолов", "Звездные войны: Последние джедаи", "Ведьма");

Барри Кеоган ("Дюнкерк", "Чернобыль", "Убийство священного оленя");

Сарита Чоудхури ("Голодные игры: Сойка-пересмешница", "Голограмма для короля. Джессика Джонс").

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Кроме того, в одной из ролей появится Эрин Келлиман, которая совсем недавно прославилась благодаря ключевой роли антагониста Карли Моргентау в шоу от студии Marvel "Сокол и Зимний солдат".

"Легенду о зеленом рыцаре" сняли в копродукции США и Ирландии.

Спецэффектами в новом фильме Дэвида Лоури занималась легендарная компания, основанная Питером Джексоном, Weta Digital. Они работали не только над всеми частями "Властелина колец" и "Хоббита", но и над множеством других блокбастеров ("Мстители" и "Лига справедливости").