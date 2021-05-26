Нагадаємо, що спочатку "Легенда про Зеленого лицаря" повинна була вийти влітку 2020-го року, але фільм був перенесений на рік через світову пандемію. Отож наразі насолоджуємося атмосферним трейлером фільму.

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Сюжет фільму "Легенда про Зеленого лицаря"

"Легенда про Зеленого лицаря" від Девіда Лоурі, режисера фільмів "Дракон Піта", "Історія примари", "Старий з пістолетом",– це новий погляд на класичну легенду з "артурового циклу" про сера Гавейна і його подорож крізь спокуси тіла та духу, примари та інтриги до бою з гігантськими смарагдовим незнайомцем – Зеленим лицарем. Гавейну доведеться пізнати власний характер і довести свою цінність в очах сім'ї та королівства перед обличчям невимовної загрози.



Кадри з фільму "Легенда про Зеленого лицаря" / Фото Пресслужба фільму Вольга Україна

В основі сюжету – класичний середньовічний лицарський роман 14 століття "Сер Гавейн і Зелений Лицар". Сьогодні є три кінематографічні екранізації сюжету та один мультфільм. Події картини використовують і на театральній сцені – є дві сучасні постановки та дві опери за мотивами твору.

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Акторський склад "Легенди про Зеленого лицаря"

Також в стильному і масштабному фентезі на основі циклу легенд про Короля Артура та лицарів Круглого столу з'являться:

Джоел Едгертон ("Вихід: Боги та царі", "Червоний горобець", "Воїн");

Шон Харріс ("Місія нездійсненна: Фоллаут", "Місія нездійсненна: Плем'я ізгоїв", "Прометей");

Кейт Дікі ("Гра престолів", "Зоряні війни: Останні джедаї, Відьма");

Баррі Кеоган ("Дюнкерк", "Чорнобиль", "Вбивство священного оленя");

Саріта Чоудхурі ("Голодні ігри: Сойка-пересмішник", "Голограма для короля. Джессіка Джонс").

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Крім того, в одній з ролей з'явиться Ерін Келліман, яка зовсім нещодавно прославилася завдяки ключовій ролі антагоніста Карлі Моргентау в шоу від студії Marvel "Сокіл та Зимовий солдат".

"Легенду про Зеленого лицаря" зняли у копродукції США та Ірландії.

Спецефектами в новому фільмі Девіда Лоурі займалася легендарна компанія, заснована Пітером Джексоном, Weta Digital. Вони працювали не лише над усіма частинами "Володаря кілець" та "Хоббіта", а й над безліччю інших блокбастерів ("Месники" та "Ліга справедливості").