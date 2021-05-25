О чем будет финальный 5 сезон "Бумажного дома"

"Бумажный дом" – это криминальная драма писателя и телепродюсера Алекса Пина о группе преступников под управлением Профессора, что решается на дерзкое ограбление Монетного двора Испании. Профессор собрал команду специалистов в различных сферах, которая сумела воплотить его замысел в жизнь.

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Летом 2020 года в Netflix подтвердили, что сериал продлят на пятый сезон и, что это будет финальная часть шоу.

"Мы потратили почти год на размышления о том, как распустить нашу банду преступников, – говорит исполнительный продюсер сериала Алекс Пина. – Как заставить профессора оказаться в тюрьме... Результат этих размышлений – пятая часть La Casa de Papel. Война достигает крайних и жестоких форм, но это также и самый эпичный и самый захватывающий сезон", – дополнил Алекс Пина.

Сюжет пятого сезона "Бумажного дома"

Сюжет держат в тайне, но ранее шоураннер Алекс Пина заявил, что главные герои перейдут от тщательного планирования тактики к настоящей войне.

Это больше, чем ограбление, это война – заявил Netflix в своем инстаграме и показал замедленный тизер.

Теперь банда будет вовлечена в необратимые ситуации, в дикую войну,

– отмечает Алекс Пина.

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Актерский состав пятого сезона "Бумажного дома"

В финальной части снова сниматься Педро Алонсо в роли Берлина.

Я только подстригся, примерил одежду. Все были в масках. Иногда это напоминало Пентагон. Дело в том, что скоро я снова буду им. Он – это Берлин, и это чистая любовь,

– сообщил актер в своем инстаграме.

Актер Аларо Морте, который играет Профессора, также летом сообщил, что вернется в финальной части.

Я вернулся. Профессор вернулся, – заявил актер в инстаграме.

Однако, в пятом сезоне появятся и новые звезды. Мигель Анхель Силвестри сыграет одну из ключевых ролей – злодея и противника банды.

"Мы всегда стараемся привлекать харизматичных, умных и блестящих соперников для наших героев, – говорит Алекс Пина. – В частности, на этот раз главный соперник Профессора будет иметь отнюдь не меньший интеллектуальный уровень".

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Съемки заключительного сезона начались еще в августе 2020 в Ванкувере, тогда и в сеть попали кадры со съемочной площадки, которые опубликовала Ванкуверская компания Vancouver Media, отвечающая за производство сериала.

"Бумажный дом" – лауреат премии Эмми, самый популярный неанглоязычный сериал Netflix и лучший иностранный сериал по версии New York Times в 2018 году, феномен последних лет.