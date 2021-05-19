Стриминговий сервис Netflix показал два тизер-трейлера двух европейских сериалов, один из которых базируется на скандинавской мифологии, а второй рассказывает о скандале, связанном с молодым монархом. Напомним также, что в 2021 году на Netflix уже представили сногсшибательно успешный французский проект о воре-джентльмене – "Люпен".

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О чем второй сезон сериала "Рагнарок"

В первом сезоне сериала "Рагнарок", премьера которого состоялась в январе 2020 года, нам рассказывают историю подростков, вернувшихся в родной город после смерти отца. Через некоторое время один из них узнает, что умеет метать молот. Подросткам приходится поверить в легенды о богах, которые ходят среди местных жителей, ведь именно они становятся первыми свидетелями, что легенды могут быть реальными. Судя по трейлеру, во втором сезоне зрителей ждет серьезная битва между богами и титанами скандинавского мира, которая и связана с названием сериала.

Рагнарок – это битва перед концом света, которая, согласно скандинавской мифологии, должна решить судьбу всех живых и неживых существ в мире богов, титанов и обычных людей.

Премьеру второго сезона "Рагнарок" Netflix анонсировал на 27 мая 2021 года.

"Рагнарок 2" 2021: смотрите трейлер

"Молодые монархи" на Neflix: что ждать от шведской премьеры

С трейлера становится понятно, что сериал расскажет об особенностях студенческой жизни в одной из престижных шведских школ-интернатов. Главный герой играет наследника престола, принца Вильгельма, который наконец решил исследовать свое настоящее "Я" и выяснить для себя, какой жизни он действительно хочет после того, как закончит обучение. Он мечтает о будущем, полном свободы и безусловной любви, вдали от своих королевских обязательств. Но ситуация набирает неожиданных поворотов, когда он неожиданно становится следующим в очереди на престол. Поэтому принц должен выбрать: любовь или долг.

"Молодые монархи" 2021: смотрите трейлер

Премьера "Молодых монархов" ожидается уже в 2021 году.