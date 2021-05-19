Стримінговий сервіс Netflix показав два тизери-трейлери двох європейських серіалів, один з яких базується на скандинавській міфології, а другий розповідає про скандал, пов'язаний з молодим монархом. Нагадаємо також, що в 2021 році на Netflix вже презентували карколомно успішний французький проєкт про злодія-джентльмена – "Люпен".

До теми "Люпен 2": в мережі з'явився новий видовищний трейлер з датою прем'єри

Про що другий сезон серіалу "Рагнарок"

В першому сезоні серіалу "Рагнарок", прем'єра якого відбулась у січні 2020 року, нам розповідають історію підлітків, які повернулися в рідне місто після смерті батька. Через деякий час один з них дізнається, що вміє метати молот. Підліткам доводиться повірити в легенди про богів, які ходять серед місцевих жителів, адже саме вони стають першими свідками, що легенди можуть бути реальними. Судячи з трейлера, в другому сезоні на глядачів чекає серйозна битва між богами і титанами скандинавського світу, яка і пов'язана із назвою серіалу.

Рагнарок – це битва наприкінці світу, яка, згідно із скандинавською міфологією, повинна вирішити долю усіх живих та неживих істот у світі богів, титанів та звичайних людей.

Прем'єру другого сезону "Рагнарок" Netflix анонсував на 27 травня 2021 року.

"Рагнарок 2" 2021: дивіться трейлер онлайн

"Молоді монархи" на Neflix: що чекати від швецької прем'єри

З трейлеру стає зрозуміло, що серіал розповість про особливості студентського життя в одній із престижних шведських шкіл-інтернатів. Головний герой грає спадкоємця престолу, принца Вільгельма, котрий нарешті вирішив дослідити своє справжнє "Я" та з’ясувати для себе, якого життя він справді хоче після того, як закінчить навчання. Він мріє про майбутнє, сповнене свободи та безумовної любові, далеко від своїх королівських зобов’язань. Але ситуація набирає неочікуваних поворотів, коли він несподівано стає наступним у черзі за престолом. Тож принц повинен вибрати: любов чи обов'язок.

"Молоді монархи" 2021: дивіться трейлер онлайн

Прем'єра "Молодих монархів" очікується вже 2021 року.