Історія Ассана Діопа (Омар Сі) – найбільш розшукуваного джентльмена – нарешті скоро стане доступною до перегляду своїх шанувальників. Прем'єра нового сезону детективної історії відбудеться 11 червня 2021 року.

До теми Netflix показав нові кадри зі зйомок 2 частини серіалу "Люпен"

Нагадаємо, що серіал вперше вийшов на стрімінговому сервісі у січні 2021 року і прорвався в топові місця з-посеред інших серіалів та шоу на Netflix. Зважаючи на кадри видовищного трейлеру другого сезону можемо передбачити не менший успіх серед зацікавленої авдиторії, адже попередній сезон переглянуло 70 мільйонів глядачів.

Сюжет французького серіалу "Люпен"

Серіал розповідає історію про чоловіка на ім'я Ассан Діоп (Омар Сі), батько якого був несправедливо засуджений за спробу вкрасти кольє королеви Марії-Антуанетти. Тому Ассан вибудовує інтелектуально озброєну помсту у стилі відомого джентльмена-грабіжника Арсена Люпена.

Поступово у серіалі розкривається незвична історія кохання головного героя, а тому всі глядачі вболівають за злодія, не зважаючи на те, що той порушує всі закони. Ймовірно, цьому сприяє харизматичність актора Омара Сі, який неперевершено вжився в роль цього персонажа.