История Ассана Диопа (Омар Си) – наиболее разыскиваемого джентльмена – наконец скоро станет доступной к просмотру своих поклонников. Премьера нового сезона детективной истории состоится 11 июня 2021 года.

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Напомним, что сериал впервые вышел на стриминговом сервисе в январе 2021 года и прорвался в топовые места среды других сериалов и шоу на Netflix. Учитывая кадры зрелищного трейлера второго сезона, можем предсказать не меньший успех среди заинтересованной аудитории, ведь предыдущий сезон посмотрели 70 миллионов зрителей.

Сюжет французского сериала "Люпен"

Сериал рассказывает историю о мужчине по имени Ассан Диоп (Омар Си), отец которого был несправедливо осужден за попытку украсть колье королевы Марии-Антуанетты. Поэтому Ассан выстраивает интеллектуально вооруженную месть в стиле известного джентльмена-грабителя Арсена Люпена.

Постепенно в сериале раскрывается необычная история любви главного героя, а потому все зрители болеют за вора, несмотря на то, что он нарушает все законы. Вероятно, этому способствует харизматичность актера Омара Си, который отлично вжился в роль этого персонажа.