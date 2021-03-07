Представители стриминговой платформы Netflix заинтриговали киноманов новым сериалом "Люпен". Сейчас в сети презентовали первый трейлер новых серий, которые появятся уже летом 2021 года.

Премьера сериала "Люпен" состоялась 8 января 2021 года. С тех пор лента стремительно покоряет весь мир и стала одной из самых популярных проектов Netflix. И секрет сериала прост: здесь соединена детективная история с жизнью мстителя, который борется за справедливость и жаждет мести за смерть отца.

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Однако уже в новых сериях Люпен больше не будет церемониться, ведь на кону окажется жизнь его единственного сына. Мальчика похитил помощник богача Пеллегрини, потому Ассане Диоп сделает все, чтобы спасти ребенка.

Это уже не игра, – анонсировали авторы проекту.

Согласно первому трейлером, в новых сериях зрителей ждет настоящая ожесточенная война между главными героями. Но достаточно будет в Ассана Диопа хитростей в стиле легендарного Люпена, чтобы обхитрить Пеллегрини и заставить его ответить за смерть отца – зрители увидят летом 2021 года.

Сериал "Люпен": коротко о ленте

Французский сериал "Люпен" стремительно покорил весь мир. Ленту представители Netflix решили разделить на 2 части: дебютные 5 серий презентовали в январе 2021, а вот на 6 – 10 эпизоды стоит ожидать только летом.

По сюжету, афрофранцуз Ассане Диоп устраивается в Лувр уборщиком. Его жизнь кажется незаметным, однако оказывается он – неуловимый и гениальный злодей, который может украсть драгоценности прямо на глазах у полицейских. Научил всего парня знаменитый литературный герой Люпен, книгу с которым перед смертью ему подарил отца.