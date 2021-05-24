21 мая на Netflix вышел зомби-боевик "Армия мертвецов" известного американского режиссера Зака Снайдера, который сразу доступен украинским поклонникам с полноценной украинской озвучкой и субтитрами.
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Сюжет картины "Армия мертвецов"
В основе истории – команда наемных грабителей, которые рискуют и отправляются в Лас-Вегас во время нашествия зомби. Они считают, что это идеальное время для того, чтобы ограбить казино.
Украинской версией фильма традиционно занималась студия Postmodern, которая является официальным партнером Netflix в Украине.
"Армия мертвецов" вышла на Netflix сразу с украинской озвучкой / Фото PlayUA (скриншот с Netflix)
Бюджет фильма составил почти 70 миллионов долларов. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes среди критиков составляет 71%, а по версии зрителей — 77%; на Metacritic соответственно 57% и 5,8%.
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Кстати, по мотивам "Армии мертвецов" планируют сделать анимационный сериал "Армия мертвецов: Потерянный Лас-Вегас" и приквел, производство которого завершилось в конце 2020 года.
Netflix в Украине
Международная версия Netflix работает в Украине с 2016 года, однако есть некоторые ограничения, включая неполную библиотеку контента от сторонних производителей в сравнении с США, оплату в евро и англоязычный интерфейс (в конце 2020 года добавили русскоязычный интерфейс).
В конце 2020 года мы узнали, что "Так Треба Продакшн" и Postmodern Postproduction стали первыми партнерами онлайн-кинотеатра в Украине. Запись украинской версии Netflix может произойти уже в 2021 году.
"Армия мертвецов" 2021: смотрите трейлер