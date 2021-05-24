21 травня на Netflix вийшов зомбі-бойовик "Армія мерців" відомого американського режисера Зака Снайдера, який одразу доступний українським шанувальникам з повноцінною українською озвучкою та субтитрами.
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Сюжет картини "Армія мерців"
В основі історії – команда найманих грабіжників, які ризикують і відправляються у Лас-Вегас під час навали зомбі. Вони вважають, що це ідеальний час для того, щоб пограбувати казино.
Українською версією фільму традиційно займалася студія Postmodern, яка є офіційним партнером Netflix в Україні.
"Армія мерців" вийшла на Netflix відразу з українською озвучкою / Фото PlayUA (скриншот з Netflix)
Бюджет фільму склав майже 70 мільйонів доларів. Рейтинг картини на Rotten Tomatoes серед критиків становить 71%, а за версією глядачів — 77%; на Metacritic відповідно 57% і 5,8%.
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До речі, за мотивами "Армії мерців" планують зробити анімаційний серіал "Армія мерців: Втрачений Вегас" та приквел, виробництво якого завершилося наприкінці 2020 року.
Netflix в Україні
Міжнародна версія Netflix працює в Україні з 2016 року, однак є деякі обмеження, включаючи неповну бібліотеку контенту від сторонніх виробників в порівнянні з США, оплату в євро та англомовний інтерфейс (наприкінці 2020 року додали російськомовний інтерфейс).
Наприкінці 2020 року ми дізналися, що "Так Треба Продакшн" та Postmodern Postproduction стали першими партнерами онлайн-кінотеатру в Україні. Запис української версії Netflix може відбутись вже 2021 року.
"Армія мерців" 2021: дивіться трейлер