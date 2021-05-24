21 травня на Netflix вийшов зомбі-бойовик "Армія мерців" відомого американського режисера Зака Снайдера, який одразу доступний українським шанувальникам з повноцінною українською озвучкою та субтитрами.

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Сюжет картини "Армія мерців"

В основі історії – команда найманих грабіжників, які ризикують і відправляються у Лас-Вегас під час навали зомбі. Вони вважають, що це ідеальний час для того, щоб пограбувати казино.

Українською версією фільму традиційно займалася студія Postmodern, яка є офіційним партнером Netflix в Україні.



"Армія мерців" вийшла на Netflix відразу з українською озвучкою / Фото PlayUA (скриншот з Netflix)

Бюджет фільму склав майже 70 мільйонів доларів. Рейтинг картини на Rotten Tomatoes серед критиків становить 71%, а за версією глядачів — 77%; на Metacritic відповідно 57% і 5,8%.

"Армія мерців" – не перший фільм, який виходить в онлайн-кінотеатрі з українським дубляжем в перший день прем’єри. В травні 2021 року повноцінні українські субтитри і озвучку отримали також і такі фільми: "Галстон", "Жінка у вікні". А у вересні 2020 року на Netflix з'явився перший мультфільм українською мовою – "Губка Боб: Втеча Губки". Раніше стрічка "Треба відступати" став першим оригінальним фільмом Netflix з повноцінною українською озвучкою. Ця картина – це фантастичний бойовик про роботів і андроїдів з Ентоні Макі, що вийшов в січні 2021 року. ВІдтоді Netflix тримав ще більше свіжого контенту з українськими субтитрами та озвучкою. Також за відповідними тегами на стрімінговому сервісі можна знайти список доступного контенту з українським дубляжем та субтитрами.

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До речі, за мотивами "Армії мерців" планують зробити анімаційний серіал "Армія мерців: Втрачений Вегас" та приквел, виробництво якого завершилося наприкінці 2020 року.

Netflix в Україні

Міжнародна версія Netflix працює в Україні з 2016 року, однак є деякі обмеження, включаючи неповну бібліотеку контенту від сторонніх виробників в порівнянні з США, оплату в євро та англомовний інтерфейс (наприкінці 2020 року додали російськомовний інтерфейс).

Наприкінці 2020 року ми дізналися, що "Так Треба Продакшн" та Postmodern Postproduction стали першими партнерами онлайн-кінотеатру в Україні. Запис української версії Netflix може відбутись вже 2021 року.

"Армія мерців" 2021: дивіться трейлер