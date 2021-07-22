Единственной конкурсной программой обновленного фестиваля станет Национальный конкурс (полный и короткий метр), победители которого получат награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшие актерские работы.

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Конкурсная программа Одесского кинофестиваля 2021

В Национальной конкурсной программе примет участие 6 фильмов:

“Короли рэпа”, реж. Мирослав Латик;

"С завязанными глазами", реж. Тарас Дронь;

“Пространство”, реж. Дмитрий Томашпольский;

“Национальный музей”, реж. Андрей Загданский;

"СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай;

“Соперник”, реж. Маркус Ленц.

Внеконкурсная программа

К ретроспективе украинских фильмов под торжественным названием "Независимые" вошли лучшие ленты, по мнению организаторов, за последние 30 лет:

"Кислородный голод", реж. Андрей Дончик;

"Шамара", реж. Наталья Андрейченко;

"Приятель покойника", реж. Вячеслав Криштофович;

"Настройщик", реж. Кира Муратова;

"Счастье моё", реж. Сергей Лозница;

"Племя", реж. Мирослав Слабошпицкий;

"Земля голубая, будто апельсин", реж. Ирина Целик.

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В секции "Фестиваль фестивалей" в Одессе представят самые громкие мировые кинохиты 2021 года, которые уже успели побывать в Каннах:

"Аннет", реж. Леос Каракс;

"Память", реж. Апичатпонг Вирасетакул;

"Худший человек в мире", реж. Йоахим Триер;

"Герой", реж. Асгар Фархади;

"Криптозоопарк", реж. Дэша Шо;

"Мужчина, который продал свою кожу", реж. Каутер Бен Ханьи.

Также на фестивале представят самые ожидаемые украинские Гала-премьеры:

"Посторонний", реж. Дмитрий Томашпольский;

"Этот дождь никогда не кончится", реж. Алина Горлова;

"Розы. Фильм-кабаре", реж. Ирена Стеценко;

"Почему я жив", реж. Виллен Новак;

"Водуруду", реж. Анатолий Сачивко.

И международные гала-премьеры, прокат которых совсем скоро начнется в украинских кинотеатрах:

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В этом году церемония закрытия состоится под открытым небом на Потемкинской лестнице 21 августа. Фильмом закрытия станет комедийно-драматическая лента Чарли Чаплина "Малыш", которой в этом году исполняется 100 лет.

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