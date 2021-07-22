Единственной конкурсной программой обновленного фестиваля станет Национальный конкурс (полный и короткий метр), победители которого получат награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшие актерские работы.
К теме Звезда фильмов "Бесславные ублюдки" и Marvel приедет на Одесский кинофестиваль 2021
Конкурсная программа Одесского кинофестиваля 2021
В Национальной конкурсной программе примет участие 6 фильмов:
- “Короли рэпа”, реж. Мирослав Латик;
- "С завязанными глазами", реж. Тарас Дронь;
- “Пространство”, реж. Дмитрий Томашпольский;
- “Национальный музей”, реж. Андрей Загданский;
- "СТОП-ЗЕМЛЯ", реж. Екатерина Горностай;
- “Соперник”, реж. Маркус Ленц.
Внеконкурсная программа
К ретроспективе украинских фильмов под торжественным названием "Независимые" вошли лучшие ленты, по мнению организаторов, за последние 30 лет:
- "Кислородный голод", реж. Андрей Дончик;
- "Шамара", реж. Наталья Андрейченко;
- "Приятель покойника", реж. Вячеслав Криштофович;
- "Настройщик", реж. Кира Муратова;
- "Счастье моё", реж. Сергей Лозница;
- "Племя", реж. Мирослав Слабошпицкий;
- "Земля голубая, будто апельсин", реж. Ирина Целик.
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В секции "Фестиваль фестивалей" в Одессе представят самые громкие мировые кинохиты 2021 года, которые уже успели побывать в Каннах:
- "Аннет", реж. Леос Каракс;
- "Память", реж. Апичатпонг Вирасетакул;
- "Худший человек в мире", реж. Йоахим Триер;
- "Герой", реж. Асгар Фархади;
- "Криптозоопарк", реж. Дэша Шо;
- "Мужчина, который продал свою кожу", реж. Каутер Бен Ханьи.
Также на фестивале представят самые ожидаемые украинские Гала-премьеры:
- "Посторонний", реж. Дмитрий Томашпольский;
- "Этот дождь никогда не кончится", реж. Алина Горлова;
- "Розы. Фильм-кабаре", реж. Ирена Стеценко;
- "Почему я жив", реж. Виллен Новак;
- "Водуруду", реж. Анатолий Сачивко.
И международные гала-премьеры, прокат которых совсем скоро начнется в украинских кинотеатрах:
- "Легенда о зеленом рыцаре", реж. Дэвид Лоури;
- "Гунда", реж. Виктор Косаковский;
- "Плохой сосед", реж. Даниэл Брюль;
- "Искушение/Бенедетта", реж. Пол Верховен.
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