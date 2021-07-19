Даниэль Брюль – двукратный номинант на "Золотой глобус" и премию BAFTA. Вместе с продюсером Мальте Грунертом на нынешнем Одесском международном кинофестивале представят свой совместный фильм "Плохой сосед" и проведут мастер-класс, которым откроют Летнюю киношколу.

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12-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 21 августа. Приезд гостей на фестиваль организован совместно с Goethe-Institut Ukraine.

Сюжет кинодебюта Даниэля Брюля

Трагикомедия "Плохой сосед" – режиссерский дебют Даниэля Брюля, в котором он сыграл гиперболизированную версию самого себя. В фильме исследуются темы джентрификации и социального неравенства в Берлине.



Даниэль Брюль в фильме "Плохой сосед" / Кинориум

По сюжету, главный герой Даниэля – известный актер, вместе с женой и детьми живет в пентхаусе в стильном районе Пренцлауэр-Берг. Однажды утром он готовится полететь в Лондон на кинопробы в супергеройский блокбастер, но по дороге заходит в бар, где встречает своего соседа. Тот явно знает гораздо больше о Даниэле, чем герой себе представлял...

"Плохой сосед" 2021: смотрите трейлер фильма

Кстати, осенью кинодистрибьюторская компания в Украине "Свое кино" выпустит фильм "Плохой сосед" в национальный прокат.

Яркие роли Дэниэля Брюля в кино: