Даниэль Брюль – двукратный номинант на "Золотой глобус" и премию BAFTA. Вместе с продюсером Мальте Грунертом на нынешнем Одесском международном кинофестивале представят свой совместный фильм "Плохой сосед" и проведут мастер-класс, которым откроют Летнюю киношколу.
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12-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 21 августа. Приезд гостей на фестиваль организован совместно с Goethe-Institut Ukraine.
Сюжет кинодебюта Даниэля Брюля
Трагикомедия "Плохой сосед" – режиссерский дебют Даниэля Брюля, в котором он сыграл гиперболизированную версию самого себя. В фильме исследуются темы джентрификации и социального неравенства в Берлине.
Даниэль Брюль в фильме "Плохой сосед" / Кинориум
По сюжету, главный герой Даниэля – известный актер, вместе с женой и детьми живет в пентхаусе в стильном районе Пренцлауэр-Берг. Однажды утром он готовится полететь в Лондон на кинопробы в супергеройский блокбастер, но по дороге заходит в бар, где встречает своего соседа. Тот явно знает гораздо больше о Даниэле, чем герой себе представлял...
"Плохой сосед" 2021: смотрите трейлер фильма
Яркие роли Дэниэля Брюля в кино:
- "Кингсмен" 2021, Макс Мортон
- сериал "Сокол и Зимний солдат" 2021, Гельмут Земо
- "Бесславные ублюдки" 2019, Вильгельм Фредерик Цоллер
- "Первый мститель: Противостояние" 2016, Гельмут Земо
- "Жена смотрителя зоопарка", 2017, Лутц Хек
- "Гонка" 2013, Ники Лауда
- "Счастливого Рождества" 2005, лейтенант Хорстмеер
- "Гудбай, Ленин!", 2003, Алекс