Даніель Брюль – дворазовий номінант на "Золотий глобус" та премію BAFTA. Разом з продюсером Мальте Ґрунертом на цьогорічному Одеському міжнародному кінофестивалі представлять свій спільний фільм "Поганий сусід" та проведуть майстер-клас, яким відкриють Літню кіношколу.

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12-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 14 до 21 серпня. Приїзд гостей на фестиваль організовано спільно з Goethe-Institut Ukraine.

Сюжет кінодебюту Даніеля Брюля

Трагікомедія “Поганий сусід” — режисерський дебют Даніеля Брюля, у якому він зіграв гіперболізовану версію самого себе. У фільмі досліджуються теми джентрифікації та соціальної нерівності в Берліні.



Даніель Брюль у фільмі "Поганий сусід" / Кіноріум

За сюжетом, головний герой Даніель – відомий актор, який разом з дружиною та дітьми живе у пентхаузі в стильному районі Пренцлауер-Берґ. Одного ранку він готується полетіти до Лондона на кінопроби до супергеройського блокбастеру, але дорогою заходить у бар, де зустрічає свого сусіда. Той явно знає набагато більше про Даніеля, ніж герой собі уявляв…

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До речі, восени кінодистриб'юторська компанія в Україні "Своє кіно" випустить стрічку "Поганий сусід" в національний прокат.

Яскраві ролі Деніеля Брюля в кіно: