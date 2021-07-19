Даніель Брюль – дворазовий номінант на "Золотий глобус" та премію BAFTA. Разом з продюсером Мальте Ґрунертом на цьогорічному Одеському міжнародному кінофестивалі представлять свій спільний фільм "Поганий сусід" та проведуть майстер-клас, яким відкриють Літню кіношколу.
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12-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 14 до 21 серпня. Приїзд гостей на фестиваль організовано спільно з Goethe-Institut Ukraine.
Сюжет кінодебюту Даніеля Брюля
Трагікомедія “Поганий сусід” — режисерський дебют Даніеля Брюля, у якому він зіграв гіперболізовану версію самого себе. У фільмі досліджуються теми джентрифікації та соціальної нерівності в Берліні.
Даніель Брюль у фільмі "Поганий сусід" / Кіноріум
За сюжетом, головний герой Даніель – відомий актор, який разом з дружиною та дітьми живе у пентхаузі в стильному районі Пренцлауер-Берґ. Одного ранку він готується полетіти до Лондона на кінопроби до супергеройського блокбастеру, але дорогою заходить у бар, де зустрічає свого сусіда. Той явно знає набагато більше про Даніеля, ніж герой собі уявляв…
"Поганий сусід" 2021: дивіться трейлер фільму
Яскраві ролі Деніеля Брюля в кіно:
- "Кінгсмен" 2021, Макс Мортон
- серіал "Сокіл та Зимовий солдат" 2021, Гельмут Земо
- "Безславні виродки" 2019, Вільгельм Фредерік Цоллер
- "Перший месник: Протистояння" 2016, Гельмут Земо
- "Дружина доглядача зоопарку", 2017, Лутц Хек
- "Гонка" 2013, Нікі Лауда
- "Щасливого Різдва" 2005, лейтенант Хорстмеєр
- "Ґудбай, Леніне!" 2003, Алекс