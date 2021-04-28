Документальная лента о "красной зоне" Донбасса режиссера и сценаристки Ирины Цилык получила гран-при в категории "документальное кино". Награду ей вручили от жюри на Международном кинофестивале в Сиэтле (SIFF 2021). Среди других наград картины – это уже 24-я.

В этом году 47-й Международный кинофестиваль в Сиэтле проходил с 8 по 18 апреля, было заявлено 92 полнометражных и 126 короткометражных работ из 6 стран мира. В рамках конкурса от Украины был представлен фильм Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин". И, как результат, картина получила приз от жюри конкурса в категории документального кино.

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Полнометражный дебют Ирины Цилык – о балансировании между войной и миром

"Земля голубая, будто апельсин" рассказывает зрителю нетривиальную историю о семье, которая живет в так называемой "красной зоне" Донбасса, где шестой год подряд продолжается военная агрессия России со стороны восточной границы Украины. Фильм сосредотачивает внимание на проблеме военной обыденности для гражданских людей, которые проживают в прифронтовой зоне. Зритель наблюдает историю семьи, которая пытается сохранить человеческое лицо ради ценностей семьи: оставаться дружественной и жизнерадостной несмотря ни на что. Мама и дети играют на музыкальных инструментах и, что самое интересное, документируют свою жизнь во время войны самостоятельно.

На самом деле, наш фильм не о войне, она выступает здесь только фоном. Это фильм о взрослении. О балансировании между войной и миром. О самотерапии с помощью кино. И о многих других вещах, которые могут быть близкими и понятными разным людям в мире,

– убеждает режиссер фильма Ирина Цилык.

Трейлер фильма "Земля голубая, будто апельсин": смотрите видео

История о Донбассе собирает награды

Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2020 года на национальном американском кинофестивале независимого кино "Сандэнс". На фестивале "Земля голубая, будто апельсин" получила премию за лучшую режиссуру в категории мирового документального кино. Отметим, что в течение целого года документальная картина получила больше двадцати наград на различных международных кинофестивалях.

Кинопроект фильма "Земля голубая, будто апельсин" стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Вся стоимость производства фильма составила 5 миллионов 652 тысячи гривен, а сумма государственной финансовой поддержки – 2 миллиона 728 тысяч гривен.

Стоит подчеркнуть также, что фильм вошел в список полнометражных фильмов, которые были допущены к рассмотрению на премию Оскар-2021.