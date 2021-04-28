Документальна стрічка про "червону зону" Донбасу режисерки та сценаристки Ірини Цілик отримала гран-прі в категорії "Документальне кіно". Нагороду їй вручили від журі на Міжнародному кінофестивалі в Сієтлі (SIFF 2021). З-поміж інших нагород картини – це вже 24-та.

Цьогоріч 47-ий Міжнародний кінофестиваль у Сіетлі відбувався з 8 до 18 квітня, було заявлено 92 повнометражних та 126 короткометражні роботи з 6 країн світу. В рамках конкурсу від України був представлений фільм Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин". І, як результат, картина отримала приз від журі конкурсу в категорії документального кіно.

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Повнометражний дебют Ірини Цілик – про балансування між війною та миром

"Земля блакитна, ніби апельсин" розповідає глядачеві небуденну історію про сім'ю, яка живе в так званій "червоній зоні" Донбасу, де шостий рік поспіль триває військова агресія Росії зі сторони східного кордону України. Фільм зосереджує увагу на проблему військової буденності для цивільних людей, які проживають у прифронтовій зоні. Глядач спостерігає історію родини, яка намагається зберегти людське обличчя заради цінностей сім'ї: залишатися дружньою та життєрадісною попри все. Мама й діти грають на музичних інструментах і, що найцікавіше, документують своє життя під час війни самостійно.

Насправді, наш фільм не про війну, вона виступає тут лише тлом. Це фільм про дорослішання. Про балансування між війною та миром. Про самотерапію за допомогою кіно. І про багато інших речей, які можуть бути близькими та зрозумілими різним людям у світі,

– переконує режисерка фільму Ірина Цілик.

Трейлер фільму "Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться відео

Історія про Донбас збирає нагороди

Світова прем'єра фільму відбулася у лютому 2020 року на національному американському кінофестивалі незалежного кіно "Санденс". На фестивалі "Земля блакитна, ніби апельсин" отримала премію за найкращу режисуру в категорії світового документального кіно. Зазначимо, що протягом цілого року документальна картина отримала більше двадцяти нагород на різноманітних міжнародних кінофестивалях.

Кінопроєкт фільму "Земля блакитна, ніби апельсин" став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно. Уся вартість виробництва фільму склала 5 мільйонів 652 тисячі гривень, а сума державної фінансової підтримки – 2 мільйони 728 тисячі гривень.



Варто підкреслити також, що фільм увійшов до списку повнометражних фільмів, що були допущені до розгляду на премію Оскар-2021.