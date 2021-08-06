Режисер Девід Лоурі вже не один раз працював з компанією по розробці візуальних ефектів – Weta Digital. Результатами їх співпраці стали такі фільми, як "Дракон Піта", "Історія примари". Тепер Девід Лоурі та Ерік Сейндон ("Люди Х", "Ніч у музеї") працювали одразу над двома картинами: серпневою прем'єрою "Легенди про Зеленого лицаря", та фільмом наступного року "Пітер Пен і Венді".

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IndieWire повідомляє, що Ерік Сейндон описує їхню співпрацю над "Легендою про Зеленого лицаря" як створення "атмосферних ландшафтів та дивних персонажів".

Режисер та розробники про спецефекти "Легенди про Зеленого лицаря"

В "Легенді про Зеленого лицаря" нам обіцяють містичну та "галюцинаторну" адаптацію віршів про короля Артура 14-го століття про неробу сера Гавейна (Дев Патель), який ризикує головою, щоб заробити лицарське звання. Що ж, схоже, що розробники Weta все ж змогли втілити в життя довгу подорож героя в моторошній атмосфері Середньовіччя.

Це ідеальний фільм для створення візуальних ефектів. Він сходить майже до "Володаря кілець". Але важко повірити, що в першому було всього 250 кадрів з візуальними ефектами... Ми додавали їх, щоб допомогти Девіду розповісти історію, але не робити саму історію про візуальні ефект,

– запевнив Ерік Сейндон.

Сейндон також назвав найсюрреалістичніший момент в картині: епізод, де втомлений Гавейн зустрічає групу оголених жінок-гігантів, що йдуть туманною долиною. Лоурі намалював концепцію в розкадруванні, а Weta сфотографувала жінок по одній з усіх боків на сцені з зеленим екраном. Їх знімали за допомогою високошвидкісних камер зі швидкістю 90 кадрів в секунду, завдяки чому отримали сповільнену зйомку для правильної динаміки їх тіл. Їх згенерували посеред долини між горами в Новій Зеландії, використовуючи загальну аерофотозйомку, щоб відобразити потрібний розмір і масштаб. І вже тільки після цього допрацювали його, але лише для того, щоб забрати деякі виступи гір, які перекривали хід жінкам-гігантам.



Кадр з фільму "Легенда про Зеленого лицаря" / Фото A24

Це була не комп'ютерна графіка, а ефекти камери, які об'єднують безліч технічного забезпечення,

– запевнив Ерік Сейндон.

Що відомо про Weta Digital? Weta Digital – це компанія, яка розробляє цифрові візуальні ефекти для кіно та телебачення. Заснована Пітером Джексоном, Річардом Тейлором та Джеймі Селкірком у 1993 році. Вони відомі своїми роботами над усіма частинами "Володаря кілець" та "Гоббіта", а також над іншими блокбастерами такими, як "Месники" та "Ліга справедливості".

Актори, яких побачимо у фільмі "Легенда про Зеленого лицаря"

Дейв Патель ("Мільйонер з нетрів"),

Алісія Вікандер ("Лара Крофт"),

Джоел Едгертон ("Великий Гетсбі"),

Шон Харріс (франшиза "Місія нездійсненна"),

Кейт Дікі ("Гра престолів"),

Ерін Келліман ("Сокіл та Зимовий солдат"),

Баррі Кеоган ("Вічні"),

Саріта Чоудрі (франшиза "Голодні ігри"),

Ральф Інесон ("Порохової коктейль").

До речі, вперше в Україні прем'єра фільму відбудеться в рамках Гала-прем'єр Одеського міжнародного кінофестивалю. У широкий прокат фільм "Легенда про Зеленого лицаря" виходить з 26 серпня 2021 року.

"Легенда про Зеленого лицаря" 2021: дивіться трейлер фільму