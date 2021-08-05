Що показали в еротичному фрагменті фентезі "Легенда про Зеленого лицаря"

Фрагмент під назвою Christ is Born – одна з перших сцен фільму. Про це повідомила пресслужба фільму "Вольга Україна".

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Племінника короля Артура, молодого Гавейна (Дев Патель), різдвяним ранком будить його подруга Ессель (Алісія Вікандер) у такому місці, у якому не пристало ночувати одному зі спадкоємців престолу. У фрагменті Гавейна також запитують: чи став він уже лицарем, на що племінник літнього короля відповідає, що в нього ще є час.

Крім цього, у відео ми вперше можемо побачити зірку "Лари Крофт" й "Агентів UNCLE" Алісію Вікандер в образі простолюдинки Ессель, коханої Гавейна. Адже, на раніше опублікованих кадрах вона поставала лише в образі загадкової Леді.

Відомо, що режисер "Легенди про Зеленого лицаря" Девід Лоурі прописав відразу дві жіночі ролі у фільмі спеціально для Алісії Вікандер.

"Вольга Україна" також повідомляє, що оригінальний саундтрек The Green Knight від композитора Даніеля Харта вже доступний на стрімінгах Apple Music, Youtube Music, Spotify.

Сюжет фільму

Нагадуємо, що фентезі "Легенда про Зеленого лицаря" розповідає про сера Гавейна, який приймає виклик Зеленого лицаря про турнір і відправляється в небезпечну та повну спокус пригоду, щоби відстояти свою честь та місце біля престолу.

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Акторський склад стрічки

Дев Патель;

Алісія Вікандер;

Джоел Еджертон;

Шон Харріс;

Баррі Кеоган;

Кейт Дікі та інші.

В український прокат епічне фентезі "Легенда про Зеленого лицаря" виходить 26 серпня. А перший показ в Україні відбудеться в рамках Гала-прем'єр Одеського кінофестивалю, який пройде з 14 по 21 серпня.

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