"Гунда" – фільм режисера Віктора Косаковського ("Акварель", "Хай живуть антиподи!", "Тихіше!"), створений у копродукції Норвегії, США та Великої Британії. Про це повідомляє пресслужба фільму Артхаус Трафік.

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Унікальність картини в тому, що у ній немає слів, закадрового голосу й музики, а в кадрі відсутні люди. Це чорно-біла стрічка-спостереження за життям тварин на фермі.

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Офіційний синопсис фільму

Ми ділимо простори нашої планети з мільярдами домашніх тварин. Познайомившись зі свинею Гундою (в перекладі з норвезької – "жінка-воїн") і її поросятами, а також з двома незвичайними коровами і одноногою куркою, ми можемо задуматися про цінність життя і таємницю всієї тваринної свідомості, зокрема й нашої власної.

Виконавчим продюсером фільму став Хоакін Фенікс – зоозахисник та актор, який знявся у таких фільмах:

"Джокер"

"Переступити межу"

"Тебе ніколи тут не було".

Рейтинг картини

Прем’єра картини відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі у 2020 році. Фільм позитивно сприйняли світові критики – його рейтинг на Rotten Tomatoes складає 97% (на основі 86 рецензій, серед яких схвальні відгуки журналістів Empire Magazine, Times (UK), Guardian, Rolling Stone та Los Angeles Times). Також у 2020 році стрічка потрапила до шорт-листа премії Оскар у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

В Україні прем’єра відбудеться в межах Одеського міжнародного кінофестивалю. В кінопрокат стрічка вийде 16 вересня.