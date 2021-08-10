"Гунда" – фильм режиссера Виктора Косаковского ("Акварель", "Да здравствуют антиподы!", "Тише!"), созданный в копродукции Норвегии, США и Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба фильма Артхаус Трафик.

К теме Фильмы о животных для всей семьи: милая подборка

Уникальность картины в том, что в ней нет слов, закадрового голоса и музыки, а в кадре отсутствуют люди. Это черно-белая лента-наблюдение за жизнью животных на ферме.

"Гунда" 2020: смотрите украинский трейлер

Официальный синопсис фильма

Мы делим пространства нашей планеты с миллиардами домашних животных. Познакомившись со свиньей Гундой (в переводе с норвежского – "женщина-воин") и ее поросятами, а также с двумя необычными коровами и одноногой курицей, мы можем задуматься о неотъемлемой ценности жизни и тайне всего животного сознания, в том числе и нашего собственного.

Исполнительным продюсером фильма стал Хоакин Феникс – зоозащитник и актер, снявшийся в таких фильмах:

"Джокер"

"Переступить черту"

"Тебя никогда здесь не было".

Рейтинг картины

Премьера картины состоялась на Берлинском международном кинофестивале в 2020 году. Фильм положительно восприняли мировые критики – его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 97% (на основе 86 рецензий, среди которых положительные отзывы журналистов Empire Magazine, Times (UK), Guardian, Rolling Stone и Los Angeles Times). Также в 2020 году лента попала в шорт-лист премии Оскар в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

В Украине премьера состоится в рамках Одесского международного кинофестиваля. В кинопрокат лента выйдет 16 сентября.