Животное – это в первую очередь друг для человека, сколько бы лап у него не было! Поэтому предлагаем подборку милых и забавных фильмов о разных домашних любимцах.

Источник: 24 канал

Коты, собаки, морские свинки, мышки и другие животные могут стать лучшим другом как для ребенка, так и для взрослого.

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Подборка фильмов о животных

"Уличный кот по имени Боб"

Фильм снят по одноименной биографической повести британского автора Джеймса Бовена. Обычный уличный музыкант тяжело восстанавливается после антинаркотического лечения. От него ушло вдохновение, но в его жизни появляется рыжий дворовой кот по имени Боб. Как изменилась жизнь главного героя – узнайте в фильме.

Смотрите видео: трейлер к фильму про уличного кота по имени Боб

"Стюарт Литтл"

Семейная комедия про маленького мальчика Джорджа Литтла и его очень необычного друга – мышонка, который умеет разговаривать.

Джордж очень хотел младшего брата, поэтому его родители решили усыновить ребенка из приюта. Там они находят маленького мышонка по имени Стюарт, который еще и умеет разговаривать. Подружатся ли сводные братья?

Смотрите видео: трейлер к фильму о мышонке, который умеет говорить

"Доктор Дулиттл"

Фильм 1998 года рассказывает о Джоне Дулиттле, который умеет разговаривать с животными. Слухи о враче, который говорит с животными, быстро распространяются среди разнообразных обитателей леса. Поэтому к доктору Дулиттлу собирается целая очередь как из диких, так и из домашних животных.

Но отношения людей к Джону резко меняются, потому что они ему не верят.

Смотрите видео: трейлер к фильму "Доктор Дулиттл"

"Гарфилд"

Обаятельный и наглый кот Гарфилд полюбился многим зрителям. В фильме он проживает в доме Джона. И хозяин решает завести еще одного домашнего любимца – щенка Одди.

Из-за ревности Гарфилд начинает вытворять разные глупости: от погрома в доме до предательского изгнания Одди на улицу. Но собака попадает в руки воров, которые ее используют в различных рекламах. Сможет ли Гарфилд исправить свои ошибки?

Смотрите видео: трейлер к фильму про рыжего и наглого кота, который наделал много бед

"Паутина Шарлотты"

Маленький поросенок Уилбур – новичок на ферме. Его очень полюбила дочь хозяев Ферн, но в стойле у него возникли проблемы с соседями. Тогда Уилбур подружился с паучихой Шарлоттой, и после этого жизнь на ферме начала меняться.

Смотрите видео: трейлер к фильму "Паутина Шарлотты"

"Приключения Паддингтона"

Маленький и забавный медвежонок, которого зовут Паддингтон отправляется из Перу в Лондон, чтобы найти новую семью. Он попал в дом Браунов, где Паддингтон находит новых друзей и помогает членам семьи понять, как много они значат друг для друга.

Смотрите видео: трейлер к фильму о медвежонке, который нашел себе новую семью