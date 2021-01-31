Тварина – це в першу чергу друг для людини, скільки лап у неї б не було! Тому пропонуємо добірку милих і кумедних фільмів про різних домашніх улюбленців.

Джерело: 24 канал

Коти, собаки, морські свинки, мишки та інші тварини можуть стати найкращим другом як для дитини, так і для дорослих.

Читайте також "Історія іграшок" та інші улюблені мультики повертаються: прем'єра Pixar Popcorn – трейлер

Добірка фільмів про тварин

"Вуличний кіт на ім'я Боб"

Фільм знятий за однойменною біографічною повістю британського автора Джеймса Бовена. Звичайний вуличний музикант важко відновлюється після антинаркотичного лікування. Від нього пішло натхнення, але в його житті з’являється рудий дворовий кіт на ім'я Боб. Як змінилось життя головного героя – дізнайтеся у фільмі.

Дивіться відео: трейлер до фільму про вуличного кота на ім'я Боб

"Стюарт Літтл"

Сімейна комедія про маленького хлопчика Джорджа Літтла та його дуже незвичного друга – мишеня, яке вміє розмовляти.

Джордж дуже хотів молодшого брата, тому його батьки вирішили всиновити дитину з притулку. Там вони знаходять маленьке мишеня на ім'я Стюарт, який ще вміє розмовляти. Чи подружаться зведені брати?

Дивіться відео: трейлер до фільму про мишеня, яке вміє говорити

"Доктор Дуліттл"

Фільм 1998 року розповідає про Джона Дуліттла, який вміє розмовляти з тваринами. Чутки про лікаря, який говорить з тваринами, швидко поширюються серед різноманітних мешканців лісу. Тому до доктора Дуліттла збирається ціла черга як з диких, так і з домашніх тварин.

Але ставлення людей до Джона різко змінюються, бо вони йому не вірять.

Дивіться відео: трейлер до фільму "Доктор Дуліттл"

"Гарфілд"

Чарівний і наглий кіт Гарфілд полюбився багатьом глядачам. У фільми він проживає в будинку Джона. І господар вирішує завести ще одного домашнього улюбленця – цуценя Одді.

Через ревнощі Гарфілд починає витворяти різні дурниці: від погрому в будинку до зрадницького вигнання Одді на вулицю. Але собака потрапляє до рук злодіїв, які його використовують у різних рекламах. Чи зможе Гарфілд виправити свої помилки?

Дивіться відео: трейлер до фільму про рудого і наглого кота, який наробив багато біди

"Павутиння Шарлотти"

Маленьке порося Вілбур – новачок на фермі. Його дуже полюбила донька господарів Ферн, але у стійлі в нього виникли проблеми з сусідами. Тоді Вілбур подружився з павучихою Шарлоттою, та після цього життя на фермі почало змінюватись.

Дивіться відео: трейлер до фільму "Павутиння Шарлотти"

"Пригоди Паддінгтона"

Маленьке та кумедне ведмежа, якого звати Паддінгтон, вирушає з Перу до Лондона, щоб знайти нову родину. Він потрапив до будинку Браунів, де Паддінгтон знаходить нових друзів і допомагає членам сім'ї зрозуміти, як багато вони значать один для одного.

Дивіться відео: трейлер до фільму про ведмежа, яке знайшло собі нову родину