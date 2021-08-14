Торжественная церемония открытия 12-го ОМКФ традиционно прошла в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Интересно Звезда Marvel и премьера "Легенды о Зеленом рыцаре": чем удивит Одесский кинофестиваль 2021

Ведущими церемонии открытия XII Одесского международного кинофестиваля стали Янина Соколова и Олег Панюта.

Одеський кінофестиваль 2021 - ведучі
Янина Соколова и Олег Панюта / Фото Скриншот с прямой трансляции

Ведущие напомнили о расписании Одесского кинофестиваля, программы и представили главные премьеры в коротеньких роликах.

Очаровательные образы гостей Одесского кинофестиваля на Красной дорожке

В прошлом году фестиваль проходил онлайн, поэтому зрители заждались ярких образов красного прохода. Первыми гостями стали:

  • блогерша Ирина Медушевская;
  • дизайнер Елена Годис;
  • режиссер Вадим Перельман;
  • продюсер анимационного кино Елена Голубева;
  • сценарист Виктор Веретенников
  • режиссер Олег Сенцов;
  • балерина Екатерина Кухар;
  • актриса Екатерина Молчанова;
  • певица Оля Полякова;
  • президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко;
  • звезда Marvel и "Бесславных ублюдков" Даниэль Брюль и другие.

Яркий голубой наряд продемонстрировала Екатерина Кухар.

Катерина КухарЕкатерина Кухар / Фото Инстаграм Екатерины Кухар

Даниэль Брюль с украинскими звездами на Одесском кинофестивале / Фото Инстаграм Ангелины Завальской


Даниэль Брюль с украинскими звездами / Фото Инстаграм alina_petrovska

Блогеры тоже украшали самую длинную в Европе красную дорожку.

Церемония закрытия состоится под открытым небом на Потемкинской лестнице 21 августа. Фильмом-закрытием станет комедийно-драматическая лента Чарли Чаплина "Малыш", которой в этом году исполняется 100 лет.

Одесский кинофестиваль 2021 – торжественная церемония открытия: смотрите видео