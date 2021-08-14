Торжественная церемония открытия 12-го ОМКФ традиционно прошла в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.
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Ведущими церемонии открытия XII Одесского международного кинофестиваля стали Янина Соколова и Олег Панюта.
Янина Соколова и Олег Панюта / Фото Скриншот с прямой трансляции
Ведущие напомнили о расписании Одесского кинофестиваля, программы и представили главные премьеры в коротеньких роликах.
Очаровательные образы гостей Одесского кинофестиваля на Красной дорожке
В прошлом году фестиваль проходил онлайн, поэтому зрители заждались ярких образов красного прохода. Первыми гостями стали:
- блогерша Ирина Медушевская;
- дизайнер Елена Годис;
- режиссер Вадим Перельман;
- продюсер анимационного кино Елена Голубева;
- сценарист Виктор Веретенников
- режиссер Олег Сенцов;
- балерина Екатерина Кухар;
- актриса Екатерина Молчанова;
- певица Оля Полякова;
- президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко;
- звезда Marvel и "Бесславных ублюдков" Даниэль Брюль и другие.
Яркий голубой наряд продемонстрировала Екатерина Кухар.
Екатерина Кухар / Фото Инстаграм Екатерины Кухар
Даниэль Брюль с украинскими звездами на Одесском кинофестивале / Фото Инстаграм Ангелины Завальской
Даниэль Брюль с украинскими звездами / Фото Инстаграм alina_petrovska
Блогеры тоже украшали самую длинную в Европе красную дорожку.
Церемония закрытия состоится под открытым небом на Потемкинской лестнице 21 августа. Фильмом-закрытием станет комедийно-драматическая лента Чарли Чаплина "Малыш", которой в этом году исполняется 100 лет.
Одесский кинофестиваль 2021 – торжественная церемония открытия: смотрите видео