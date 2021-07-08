"Мы есть. Мы рядом" – первая украиноязычная лента Романа Балаяна и первый его фильм после почти 12-летнего перерыва. Фильм рассказывает о внезапной встрече хирурга и загадочной девушки, которая переворачивает их жизни и наполняет их глубокими чувствами. Они становятся смыслом друг для друга и готовы бороться за свое счастье против всего мира.

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Главные роли в фильме сыграли:

Ахтем Сеитаблаев ("Домой")

Екатерина Молчанова ("Гуцулка Ксеня", "Моя бабушка Фани Каплан")

Премьера фильма состоялась на Киевском международном кинофестивале "Молодость" в 2020 году. Лента также представляла Украину в основном Международном конкурсе Варшавского кинофестиваля 2020.

Интервью с Екатериной Молчановой

Как вы стали актрисой? Как получили свою первую роль?

Всю жизнь я занималась актерской деятельностью. Я работала в саду, в школе, играла на сцене, где со мной работали режиссеры. Потом я попала во взрослую театральную студию, где получила неприятный опыт общения. Тогда я решила, что я не буду актрисой. Но мне же все равно было интересно! Жизнь в дальнейшем "выносила" меня на какие-то такие встречи, дела...

И я пришла сниматься в массовке сериала. Я долго сидела, в течение дня, пока до меня дошла очередь войти в кадр. Там ко мне подошла кастинг-директор, познакомилась со мной, пригласила познакомиться с режиссером, спросила, что я умею, чувствую ли я себя свободно перед камерой. Я говорю: "Да, конечно!". Ранее была реклама, например, тампонов для девушек. Был кастинг и все туда же (вспоминает). Там спрашивали: "А что вы умеете делать?". Одна девушка говорит: "Я умею делать все" (улыбается). И я так говорю теперь: "Я умею делать все!".



Екатерина Молчанова / Фото Сергей Сараханов

И мою роль утвердили в сериале. Мне было 15 лет. Я в классе никому не рассказала, кроме классной руководительницы и соседки по парте. В сериале я снялась, то было интересно, но потом я сделала перерыв. А дальше... "понеслось".

Фильм за фильмом?

Нет-нет, на самом деле не так. Я была на 5 курсе, училась на экономиста, менеджера. Я поняла, что я не могу быть топ-менеджером. Я переживала, диплом писала... И вот как-то у меня звонит телефон, незнакомый номер, я поднимаю трубку и дальше все понимаю. Мне сказали, что нашли мою фотографию, которую надо обновить. Я обновила. И снялась в одном эпизоде ​​режиссера Сергея Крутина.

Далее я поехала в Москву, Киев. В Киеве меня приняли, в Москве сказали: "У нас тут без образования и своих хватает". Затем я почти два года работала ассистенткой актеров: носила кофе и так далее. Это было совсем нелегко, потому что люди (актеры – ред. 24 канал) уставшие, эмоциональные, они презирают, обесценивают твою работу. Но это научило меня многому, я посмотрела на это с другой стороны, заинтересовалась. Потом мне позвонили из Одессы, сказали, что видели мою фотографию. Показали ее режиссеру Нане Джорджадзе, сказали, что хотят со мной познакомиться. Я приехала, спрашиваю: "Что за эпизод?". Мне говорят: "Какой эпизод? 30 съемочных дней, главная роль". Мне понравилось.

Затем отснятый материал показывали на питчинге, его увидела Катя Копылова, она тогда была председателем Госкино. И когда Елена Демьяненко искала героиню на роль Фани Каплан, Катя посоветовала посмотреть меня. Они пригласили меня на встречу и все сложилось,

– вспоминает Екатерина.

В фильме "Моя бабушка Фани Каплан" ваш персонаж эмоционально совсем другой, чем в вашем дебютном фильме "Моя русалка, моя Лореляй"?

Да, это был вызов для меня. Я благодарю Елену, что она поверила в меня. Это благодаря Елене, ее мужу и всей команде. Они не побоялись взять меня такой, какая я есть.



Екатерина Молчанова в роли Фани Каплан / Фото Кинориум

Когда к вам пришло ощущение, что вы – актриса, которую узнают?

Сегодня (приветливо улыбается). Это на самом деле очень странно, потому что ты якобы обычный человек, у тебя есть дела, счета, семья, эмоциональное состояние, твоя жизнь. А с другой стороны – вот ты идешь и тебя узнают.

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Но что вы имеете в виду актриса? Возможно, сейчас я осознаю момент публичности. А касательно актрисы я вспоминаю момент, когда я ехала на велосипеде, из фильма Наны Джорджадзе: "Я еду по сентябрьскому порту, по Белгород-Днестровскому, и там так хорошо, и тепло, а волосы... Я понимаю, что только мне можно на нем кататься. Я еду и думаю: "Мне за это еще и деньги платят – за это перевоплощение, когда ты можешь быть тем, кем угодно". Здесь я танцую с Олегом Скрипкой, там я сыграю с ним", – вспоминает Екатерина Молчанова. Вот тогда я почувствовала момент этого перевоплощения. И еще скажу: Актер – часть речи глагол. И поэтому актер должен развиваться каждый день, хотя бы лежать в том направлении. Вот я сегодня медитировала (улыбается).

Как фильм "Мы есть. Мы рядом" появился в вашей жизни?

Ой, слушайте, это интересно. Это было лето, три года назад. Мне звонит моя подруга, продюсер. Она говорит: "А я сейчас смотрю питчинги онлайн и там Балаян заявляет тебя как главную героиню". Ну круто, подумала я.

Через несколько дней мне звонит кастинг-директор Оля Клименко и спрашивает: "Как твои дела? Чем занята?". А я говорю: "Что Балаян?". А она мне: "А все ты знаешь",

– с улыбкой вспоминает Екатерина.

Потом мы с Балаяном познакомились в Доме кино, он нас угощал. Он, кстати, такой человек-застолье, то есть ты рядом с ним сыт, окутан любовью, принят. Впрочем, потом проект заморозили до весны. Сегодня уже два года, как мы его сняли.

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Расскажите о внутреннем мире героини.

Мне везет, я всегда играю каких-то странных.

В одном из интервью вы сказали, что хотели бы сыграть в драме. Как бы вы определили жанр фильма?

Это (желание сыграть в драме – ред. 24 канал) было после фильма "Моя русалка, моя Лореляй". По жанру это артхаус. "Моя бабушка Фани Каплан" – это драма. Как по мне, "Мы есть. Мы рядом" – это такое атмосферное кино, которому надо отдаться. Но я бы не сказала, что оно сложное, но оно не как все.



Кадр из фильма "Мы есть. Мы рядом" / Фото Кинориум

Ахтем Сеитаблаев сказал, что все, что он знал в своей профессии – он не использовал на съемках этого фильма. "Чувствовал себя первоклассником", – говорил актер. У вас был подобный опыт? Как вы проживали роль в фильме?

Я прихожу к каждому режиссеру и принимаю условия съемочной площадки, то, как предлагает работать режиссер. Кто-то предлагает импровизировать, кто-то работать только по сценарию, а кто-то совместное творчество. Роман Гургенович нас направлял так, как ему нужно. Мне было не сложно подстроиться под него. Мы с Ахтемом не всегда все понимали, но доверяли режиссеру. Мы ему отдались, нам было спокойно, мы знали, что все хорошо. У нас был невероятный оператор Юрий Король и вообще классная команда. Благодаря Роману Гургеновичу была очень приятная атмосфера на съемочной площадке.

Кто такой Роман Балаян? Выдающийся украинский режиссер армянского происхождения, создатель знаменитых фильмов "Полеты во сне и наяву", "Бирюк" и "Райские птицы", народный артист Украины и член Национальной академии искусств Украины. В 2020 году творец получил награду "Золотой Дюк" Одесского международного кинофестиваля за вклад в киноискусство. Также за вклад в развитие украинского кинематографа Роман Балаян будет награжден Золотой Дзигой в 2021 году.

Нет ли у вас ощущения, что бы вы хотели что-то изменить в фильме "Мы есть. Мы рядом"?

Есть. Я бы сделала кино длиннее. Мне не хватило чуть-чуть, еще бы каких-то обстоятельств между героями.

Для съемок черно-белого фильма оператор Юрий Король использовал особую камеру, которых в мире всего 4. Как вам идея черно-белого фильма? Какой месседж несет картина сквозь призму таких цветов?

На нее снимали:

"Рому";

"Холодную войну";

"Иду".

Ее (камеру – ред. 24 канал) заказывали из Европы, я очень довольна картинкой. Вот берем фото (Екатерина показывает на телефоне фото)... оно черное-белое, но совершенно передает это счастье. Это, как графики, которые пишут одним цветом их графические работы. Например, чтобы посмотреть, как работает сцена на кастингах, я выключаю звук и смотрю только на картинке и мне кажется, что это что-то похожее. Зачем цвет? Там и так много тонов.



Кадр из фильма "Мы есть. Мы рядом" / Фото Кинориум

Продюсер Иванна Дядюра сказала, что фильм стоит смотреть на больших экранах. Детали фильма "Мы есть. Мы рядом" должен увидеть каждый зритель?

Вы знаете, я смотрела фильм Валентина Васяновича "Атлантида" сначала на одесском фестивале дома онлайн, а потом меня пригласили на премьеру. И то же самое с "Плохими дорогами": я дома смотрела как киноакадемик и проголосовала, а потом я тоже была на премьере. Так вот ты видишь больше на большом экране, чем на маленьком! И все же это больше такой визуальный эффект, который просто доставляет удовольствие.

"Мы есть. Мы рядом" – это кино для больших экранов,

– отмечает актриса Екатерина Молчанова.

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Какой момент со съемочной площадки запомнился больше всего?

Во-первых, мы снимали в центре Киева. Я в каждом интервью подчеркиваю, что, благодаря этому фильму, я полюбила Киев. Потому что это действительно был такой майский Киев, весенний. Было пусто, потом теплее становилось. И это была любовь.

Но не с первого взгляда?

О, 10 лет будет в этом году, как я переехала в Киев. Вот тот момент мне больше всего запомнился. А еще мы снимали в зоопарке: я не знаю, как бы я зашла туда, если бы я была просто посетительницей. Это из-за запаха. Тогда был очень холодный майский день.



Кадр из фильма "Мы есть. Мы рядом" / Фото Кинориум

Вы – мама дочери Веры. Как вы совмещаете роль мамы и работу актрисы?

Я себе представляла, что вот я рожу ребенка и все будет, как раньше. Я, как хотела путешествовать с маленьким ребенком по площадкам, так у меня это и произошло. Я ездила в Германию, снималась с Верой. Мне привозили Веру на кормление на съемочную площадку "Гуцулки Ксени". Затем я отвозила ее маме. Вот сейчас Вера у мамы в Одессе. Ей 4 с половиной годика.

Я всегда на этот вопрос отвечаю так: "Два года назад Жульет Бинош получила награду от Европейской киноакадемии за достижения. Она сказала: "Спасибо всем людям, которые сидели с моими детьми, пока я снималась в кино". Кстати, Катрин Денев сказала, что невозможно разделить карьеру и отцовство.

Вот на съемочной площадке я актриса, а дома – мать. Это, конечно, сложнее, чем без детей. Но с другой стороны, отцовство увеличило мой диапазон актерских чувств!

– говорит Екатерина.

Хотели бы вы сняться в фильме в роли матери?

Почему бы нет? Я играла женщину, которую бьет муж и она не может уйти, потому что "куда же я пойду, потому что дети". У меня также был кастинг в ситкоме на роль мамы с тремя детьми. Это очень удобно: ты приходишь, тебе дают троих детей – 15, 10 и 5 лет – ты с ними сыграл три дубля и их забрали. Очень удобно (улыбается).

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Каждый фильм – новый опыт. Каждый раз вы проживаете новые эмоции и они разные. Чему вас научил фильм "Мы есть. Мы рядом"?

С каждого проекта ты что-то берешь. Мне дарят детали костюма, цвет помады, блокнот. Это, как часть жизни, твой опыт, который остается с тобой и меняет тебя. Это, как дважды в одну реку не войдешь. Это работа с режиссером, с партнером, даже отдельно выхваченные какие-то фразы – и это уже что-то новое.

Я люблю свою работу,

– уверенно говорит актриса.



Кадр из фильма "Мы есть. Мы рядом" / Фото Кинориум

Мерил Стрип, чтобы лучше "войти" в роль героини, принять ее характер – "носила" ее в себе даже вне съемочной площадки: дома, во время встречи с друзьями, с семьей. У нее после такого эксперимента была депрессия.

Мы с Ахтемом были какие-то потерянные посреди города, как наши герои. Мне вообще везет на такие проекты, где ты заходишь, погружаешься с головой, живешь в этом. Сейчас, например, я работаю в украинско-болгарском проекте, я играю там немую. У нас вот 25 июня была репетиция и там ты принимаешь эту героиню такой, какой она есть, ты ее носишь в себе. У меня немного разрывы и я не каждый день с ней, на съемочной площадке. Но если ты в течение месяца носишь ее каждый день – это тяжело.

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Однажды в сети вы поделились мнением, что "украинское кино надо не поддерживать, а надо смотреть". Обоснуйте ее.

Это сказала Романа Батрак, пиар-директор фильма "Мои мысли тихие". Я была на ее выступлении на фестивале "Молодость". Я запомнила, как она сказала: "Да не надо нас поддерживать – вы придите и посмотрите". Как родился ребенок, я часто начала ездить в такси. И общение с таксистами всегда заканчивалось темой кино. И ты понимаешь: это тот срез людей, которые смотрят, а какие не смотрят. Некоторые говорят: "Да что там те "Киборги". Вот на торренте появятся, тогда и посмотрю".

А сегодня я приехала для чего? Для того, чтобы пригласить людей в кинотеатры. А они скажут: "А мы дождемся на торренте". Затем смотрят результаты бокс-офисов и говорят: "А кому оно нужно? И не снимают",

- рассказывает Екатерина.

Недавно Довженко Центр обнародовал рейтинг 100 лучших украинских фильмов. К сожалению, вошел только один мой фильм с Васяновичем, но 100 фильмов! И на самом деле из новых фильмов там – 10, может, 20. Я понимаю, чтобы снимать хорошее кино – должно быть финансирование. Если будет финансирование и кино будут снимать – его будет все больше и больше. Балаян говорит, что любой режиссер имеет право на одну ошибку за счет государства. То есть люди должны как-то снимать. И актеров у нас много, они должны сниматься и они хотят это делать!

В какой роли вы чувствовали себя комфортнее всего?

То, что некомфортно – оно и не складывается. Бывают такие кастинги, что я думаю: "Что я здесь делаю?". Еще зависит от материала. Бывает, что снимаешься там незаметно в 155 серии сериала "Возлюби и забудь" (улыбается). Однако, бывает, что ты снимаешься в каком-то проекте, который готовится годами и ты в нем работаешь тоже годами – это же совсем другое. И какой месседж? Первое – это жвачка, которую зритель пожуйте и выплюнет, а второе будет менять жизнь людей к лучшему.

Традиционно, в завершение беседы предлагаю вам небольшой блиц.

Сниматься в кино или в сериале?

Кино. Но так много, как снимаются в сериале (улыбается).

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развиваться;

пробовать все;

мечтать;

не падать духом.

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Зависит от ситуации. Бывает, что вдохновляет. Помню, как вышла вся Молдаванка смотреть, как мы снимаем кино, в Одессе это было.

Я режиссеру говорю: "Нана, Нана, на меня все смотрят, как я ем и фотографируют". А она говорит: "А ты делай вид, что ты их не замечаешь, но не забывай держать подбородок", – счастливо вспоминает Екатерина Молчанова.