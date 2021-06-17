Мерил Стрип настаивала, что хотела лучше понять свою героиню, поэтому использовала известный актерский прием – она не выходила из образа Миранды Пристли вне съемочной площадки. Ведь из-за понимания того, что ее характер кардинально отличается от характера героини, актриса даже впадала в депрессию.

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Это было ужасно! Я была несчастной. Все остальные болтали и шутили, проводили время вместе, а я сидела в своем трейлере. Я говорила себе: "Да, это цена, которую ты платишь за то, чтобы быть боссом!

– эмоционально рассказала актриса.

Актриса дополнила, что такой метод погружения в роль она использовала в последний раз.

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Актриса Энн Хэтэуэй призналась, что боялась Мэрил Стрип во время съема ленты, но ценила ее умение беспокоиться о коллегах.

Я знаю, она делала это для роли, и я ценила это. К тому же я всегда чувствовала ее заботу,

– призналась Энн.



Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в фильме "Дьявол носит Prada" / Кинориум

Мы уверены, что самые ярые киноманы просматривали фильм "Дьявол носит Prada" не один раз! В этом году, в 2021, исполняется 15 лет с момента выхода фильма на экраны. По этому случаю актеры и вся съемочная группа культового фильма 2006 года воссоединились для июльского номера Entertainment Weekly. Режиссер Дэвид Франкель и звезды Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи поделились воспоминаниями со съемок фильма, а также обсудили социальную значимость популярной драмы сегодня.

Актуальность "Дьявол носит Prada" сегодня

Темы, которые поднимались в фильме, до сих пор остаются актуальными:

влияние капитализма;

нездоровые отношения на работе;

проблема гендерного неравенства на руководящих должностях, которая за 15 лет, кажется, стала еще более значимой.

Одна из затронутых тем – сексизм на рабочих местах.

Наше общество было приучено смотреть на мир глазами мужчин, – подчеркивает Стэнли Туччи.



Стенли Туччи и Мерил Стрип в фильме "Дьявол носит Prada" / Фото Кинориум

Этот фильм, литература и искусство определенно проложили дорогу изменениям, которые мы, к счастью, начинаем наблюдать. Мерил Стрип в роли Миранды Пристли транслирует нам характер, к которому многие стремятся. Быть бескомпромиссными, настоящими, честными и точными, без надобности подстраиваться, чтобы донести свою точку зрения, не причиняя никому вреда, – с этими качествами Миранды обычно ассоциировались мужчины.

Это первый фильм, в котором я снялась, когда мужчины подходили ко мне и говорили: "Я знаю, что ты чувствуешь",

– комментирует Мерил Стрип.

С уверенностью можно сказать, что роль Мерил Стрип вдохновила не одну актрису показывать свои сильные стороны и адекватно реагировать на критику. Надеемся, что скоро двойные стандарты для женщин на работе навсегда останутся пережитком прошлого.



Энн Хэтэувей в фильме "Дьявол носит Prada" / Кинориум