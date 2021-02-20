В Голливуде есть много успешных актеров, только своим появлением в кадре уже делают ленту успешной. Однако не всегда они имели успешные пробы на роль. И 8 историй убедят: даже самые успешные кинозвезды терпят фиаско.

Работа в Голливуде – это постоянные совершенствования мастерства. Поэтому только те актеры, которые готовы проходить дополнительные курсы, готовиться месяцами к роли и работать над собой, добиваются успеха. Но и в этом случае никто не застрахован от фиаско. Какие же неудачи постигли топовых актеров Голливуда – узнавайте в материале.

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Мерил Стрип

Не существует киномана, который бы не знал творчество Мерил Стрип. Ее актерская игра всегда вызывает восторг, поэтому сложно поверить, что эту легендарную блондинку не взяли на роль в фильме "Кинг Конг".

Пробы проходили в 1976 году, когда Мерил Стрип уже была хорошо известна как бродвейская актриса. Однако продюсер ленты Дино Де Лаурентис считал, что женщина недостаточно красива для главной роли. Поэтому Мерил Стрип не прошла эти пробы.

Это был как холодный душ для молодой девушки,

– вспомнила Мерил Стрип.



Мерил Стрип не получила роли в фильме "Кинг Конг" / Фото Variety

Крис Хемсворт

Этот австралийский красавец сразу же ассоциируется у киноманов с мужественным и непреодолимым Тором. Однако оказалось, что сначала актер с треском провалил эти пробы.

После первого прослушивания Крису Хемсворту даже не перезвонили. Зато его младший брат Лиам прошел в пятерку претендентов на эту роль в проектах Marvel. Но никто из этих актеров так и не получил престижный контракт. Тогда в кастинги вмешались представители Криса.

Мой менеджер сказал: "Если вам понравился Лиам, возможно, вам подойдет его старший брат",

– вспомнил Кроме Хемсворт.

И уже со второй попытки знаменитого красавца утвердили на роль Тора.



Крис Хемсворт в роли Тора / Фото DNA India

Генри Кавилл

А вот актер Генри Кавилл, хорошо известный зрителям по сериалу "Ведьмак", не сумел покорить авторов франшизы о Джеймсе Бонде. Харизматичный британец на кастингах должен был воспроизвести сцену Шона Коннери, когда он выходил из ванной в одном полотенце. Однако Генри Кавилл тогда не тщательно готовился к этим кинопроб и не впечатлил авторов проекту рельефным телом.

Я помню, как режиссер Мартин Кэмпбелл сказал мне: "Ты выглядишь немного полноватым, Генри". Я ничего не знал ни о тренировках, ни о диетах. И я рад, что Мартин этом сказал, я хорошо реагирую на критику. Это помогает мне стать лучшим, – рассказал Генри Кавилл.

В конце концов роль легендарного спецагента досталась Дэниелу Крейгу. Теперь же Генри Кавилл во второй раз претендует сыграть Джеймса Бонда.



Генри Кавилл не прошел кастинги на роль Джеймса Бонда / Фото Instagram / @henrycavill

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Эмма Стоун

Всего в 12 лет Эмма Стоун уверенно строила свою кинокарьеру. Молодая актриса пробовалась на роль в комедийный сериал "Всякая всячина". И хотя Эмма имеет отличное чувство юмора, импровизировать на кастингах ей не удалось.



Эмма Стоун / Фото New York Magazine

Люси Хейл

В то же время Люси Хейл, звезда "Милых обманщиц", хотела бы навсегда забыть о кинопробы на главную роль в "50 оттенков серого".

"Это было так дискомфортно! Это было именно то, чего я и ожидала: большой монолог, но просто переполнен сексом. Некоторые фразы мне было очень неловко читать вслух. Но это именно тот случай, когда вы должны полностью отдаться своему делу, иначе выставите себя полным дураком", – рассказала красавица Люси Хейл.



Люси Хейл не прошла кастинг в "50 оттенков серого" / Фото Instagram / @lucyhale

Крис Эванс

Актер Крис Эванс пытался попасть в фильм "Прощай, детка, прощай". В коридорах он встретился с Беном Аффлеком, который был режиссером проекту. Крис ничего лучшего не придумал, как поинтересоваться, хорошо ли он припарковал авто рядом со студией, чем удивил своего коллегу.

"В тот момент мне хотелось оказаться где угодно, но только не там. Мое сердце выскакивало из груди. Я был так подавлен, что начал эту встречу именно с этого. Я стал отвечать ему коротко. Меня посадили в кресло-качалку, и я стал просто нервно качаться. "Какой был твой последний фильм?" – спрашивали меня. А я отвечал, что хороший. "Как было работать с Дэнни Бойлом?" – продолжали они. Я говорил, что это было хорошо. Это было ужасно, полная катастрофа. Так что понятно, что я не получил эту работу", – вспомнил Крис Эванс.



Непревзойденный Крис Эванс / Фото US Weekly

Райан Рейнольдс

А вот Рейнольдс неохотно рассказывал, что провалил пробы в голливудский мюзикл. О какой именно ленте шла речь, он решил не уточнять.

"Я один из тех людей, которые поют в душе и думают, что у них неплохо получается. Но как только я выхожу в реальный мир, мой голос превращается в молот, который бьет всех по лицу. Я был на прослушивании, где мне пришлось петь, и это было довольно плохо. Это одно из тех прослушиваний, которые были настолько плохими, что я, оглядываясь назад, думаю: "А что, если эта запись всплывет когда-нибудь?" Это будет моей смертью. Это было просто ужасно", – с юмором поделился он.



Райан Рейнольдс хотел сыграть в мюзикле / Фото Cinema Blend

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Дакота Джонсон

Провалила кинопробы и Дакота Джонсон. Как и Райан Рейнольдс, актриса решила не рассекречивать название проекту, в который пыталась попасть. Однако призналась, что иногда импровизации на пробах являются лишними.

"У меня было прослушивание, и я полностью в него ушла, я действительно вошла в роль. Она была очень драматичная, и я сняла свою рубашку, но тогда мне не нужно было этого делать. А потом мне сказали: "Это было прекрасно и очень мыло". Я поблагодарила, а потом мне пришлось поднять свою рубашку с пола. Надевая ее, я все еще продолжала говорить. Это выглядело очень некорректно. И мне до сих пор очень неловко", – рассказала Дакота Джонсон.



Дакота Джонсон опозорилась на кинопробах / Фото Sky News