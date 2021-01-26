Актерское мастерство – это далеко не все, чего режиссеры могут требовать от своих актеров. Поэтому не редко даже топовые кинозвезды Голливуда проходят специальные курсы к съемкам.

Изучение нового языка, плавания или боевых искусств – здесь у каждого актера есть своя история, которая сможет поразить. Журналисты 24 канала подобрали самые интересные из них.

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Тимоти Шаламе

В 25 лет Тимоти Шаламе уже успел сняться в популярных проектах, которые и сделали его известным на весь мир. Но не все знают, что к съемкам каждой ленты талантливый актер готовится очень тщательно.

Когда Тимоти Шаламе должен был предстать в фильме "Назови меня своим именем", парень уехал в Италию за 1,5 месяца до старта работы. А все потому, что актер хотел выучить на базовом уровне итальянский язык, чтобы в кадре выглядеть убедительно, как будто и вправду посещает эту страну довольно часто. Кроме этого, Тимоти Шаламе научился за месяц играть на гитаре.



Тимоти Шаламе в фильме "Назови меня своим именем" / Фото USA Today

Том Круз

А вот для Тома Круза обучение на специальных курсах, кажется, уже стало нормой. Так, для съемок франшизы "Миссия невыполнимой" топовый актер Голливуда получил не один сертификат. В частности, Том Круз умеет управлять самолетом или вертолетом, а также задерживать дыхание более чем на 6 минут.

Вскоре актеру предстоит пройти еще одно обучение. Как известно, Том Круз будет первым, кто будет снимать художественный фильм в космосе, а потому он пройдет курсы, чтобы воплотить в жизнь свой экстремальный замысел.



Том Круз научился летать на самолете / Фото USA Today

Кейт Уинслет

Превзойти рекорд Тома Круза по нырянию удалось Кейт Уинслет. Актриса специально к съемкам "Аватара 2" прошла 3-недельные курсы с профессиональными дайверами. Именно они и научили Кейт Уинслет задерживать дыхание на более, чем 7 минут.

Я шла по дну бассейна. Мы снимали масштабную сцену с этими огромными, тяжелыми крыльями. Было довольно страшно ... но это было просто невероятно! Моя самая длинная задержка дыхания составляла 7 минут и 14 секунд. Безумие,

– рассказала Кейт Уинслет The Holliwood Reporter.



Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза / Фото Instagram / @avatar

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Ума Турман

Для съемок "Убить Билла" Ума Турман вынуждена была пройти не одни курсы. За 3 изнурительные недели актриса выучила кунг-фу, несколько стилей боя на мечах, метание ножами, рукопашный бой и японский язык. Подготовку к съемкам знаменитая блондинка называла абсурдной, ведь Квентин Тарантино самостоятельно проверял, насколько Ума Турман готова предстать в кадре.



Ума Турман на съемках "Убить Билла" / Фото IndieWire

Натали Портман

Не сладко пришлось и Натали Портман. Для съемок триллера "Черный лебедь" актриса вынуждена была часами проводить в спортивном зале. Но не только стройная фигура балерины нужна была авторам проекта. Натали Портман изучила базовые движения балета и непревзойденно сыграла свою героиню.



Натали Портман в фильме "Черный лебедь" / Фото IMDb

Дженнифер Лопес

Часами тренировалась в зале и Дженнифер Лопес, сыгравшая главную роль в фильме "Мошенницы с Уолл-Стрит". Кроме этого, актриса брала курсы стриптиза, чтобы безупречно станцевать свой эффектный танец.



Дженнифер Лопес в фильме "Мошенницы с Уолл-стрит" / Фото Page Six

Марго Робби

Несколько недель на учебу получила и Марго Робби. Актриса перевоплотилась в олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Тоню Хардинг. До съемок Марго Робби не могла похвастаться мастерством на льду, а потому только благодаря тренерам сыграла во многих сценах ленты. Часть же дублей создали благодаря каскадерам, чего не скрывала Марго Робби.



Марго Робби в фильме "Я, Тоня" / Фото IMDb

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Джесси Айзенберг

А вот Джесси Айзенбергу понравились его курсы перед съемками "Иллюзии обмана", Чтобы отснять кадры вблизи, он брал уроки у фокусников и иллюзионистов. Теперь Джесси Айзенберг убежден: имея базовые знания, каждый может сделать эти трюки.



Джесси Айзенберг в фильме "Иллюзия обмана" / Фото Pinteres