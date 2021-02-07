Сериал "Друзья" настолько стремительно покорил мир, что даже топовые актеры Голливуда охотно принимали предложения сыграть второстепенных героев. Какие кинозвезды получили камео в ситкоме – узнавайте в материале.

Брэд Питт, Джордж Клуни, Риз Уизерспун, Джулия Робертс – это далеко не весь список тех актеров, которые в отдельных эпизодах предстают в комедийном сериале "Друзья". Каждый из них имел свою особую роль в ситкоме. В выходные предлагаем окунуться в ностальгию и вспомнить интересные камео любимого сериала.

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Джордж Клуни

Этого голливудского красавца можно увидеть во многих амплуа. Талантливый мошенник, романтик, защитник, журналист, бизнесмен – кого только не играл Джордж Клуни. А в сериале "Друзья" ему досталась роль привлекательного врача.

По сюжету Моника и Рэйчел знакомятся в госпитале с двумя медиками. Напарником Клуни выступил актер Ноа Уайли. Их появление в таких амплуа было не случайным, ведь именно эти представители Голливуда получили бешеную популярность благодаря сериалу "Скорая помощь".

Джордж Клуни и Ноа Уайли в сериале "Друзья" / Фото Pinterest

Джулия Робертс

А вот красавица Джулия Робертс долго не соглашалась на роль в сериале "Друзья". Тогда за дело взялся Мэттью Перри, игравший в ситкоме Чендлера. Как вспомнили сценаристы "Друзей" в интервью The Hollywood Reporter, актер даже написал реферат по квантовой физике, чтобы красавица согласилась на контракт.

В сериале Джулия Робертс сыграла Сьюзи – бывшую одноклассницу Чендлера, которая жаждала мести за школьный розыгрыш. И свое героиня получила, поэтому ее оппонент остался без одежды в одном из ресторанов Нью-Йорка.

Джулия Робертс в сериале "Друзья" / Фото Variety

Риз Уизерспун

Получила эпизодическую роль в сериале и Риз Уизерспун. Знаменитая блондинка сыграла сестру Рейчел, которая приехала к ней погостить. И для Джилл Грин никакие наставления не имели веса, зато девушка начала устраивать личную жизнь и даже пошла на свидание с Россом.

Эпизод из сериала "Друзья" / Фото EW

Дэнис Ричардс

Курьезную роль получила актриса Денис Ричардс. Она сыграла кузину Росса и Моники, которая в детстве не выделялась красотой. Однако во взрослом возрасте девушка стала моделью и своей красотой влюбила в себя брата.

Денис Ричардс в сериале "Друзья" / Фото Pinterest

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Брук Шилдс

В то же время Брук Шилдс сыграла в "Друзьях" взбалмошную поклонницу Джои, которая верила, что все события в "Дне нашей жизни" – правда. Девушка пылко влюблена во врача Дрейка Раморе, которого играл Джои.

Камео в сериале "Друзья" / Фото Pinterest

Брэд Питт

Появился в сериале и красавец Брэд Питт. Тогда актер уже год был женат на Дженнифер Энистон, исполнительнице роли Рейчел. Поэтому вдвойне смешнее было смотреть, как Питт играет бывшего одноклассника красавицы, который ненавидит ее.

Брэд Питт в сериале "Друзья" / Фото CNN

Алек Болдуин

Яркое камео в ситкоме получил Алек Болдуин. Голливудский ловелас перевоплотился в весельчака, с которым пыталась построить отношения Фиби. Однако впоследствии мужчина надоел ей этой жизнерадостностью, поэтому пара распалась.

Алек Болдуин / Фото Pinterest

Жан-Клод Ван Дамм

В то же время Жану-Клоду Ван Дамму не довелось кого-то играть. Актер предстал в роли самого себя, а по сюжету Моника и Рэйчел познакомились с ним на съемках фильма. Обе девушки влюбились в красавца, поэтому на некоторое время они становятся соперницами в борьбе за внимание кинозвезды.

За кулисами съемок "Друзей" / Фото Pinterest

Брюс Уиллис

Покрасовался в кадре "Друзей" и Брюс Уиллис. Этот красавец сыграл бойфренда Рейчел, который ненавидел Росса за то, что тот встречается с его дочкой.

Брюс Уиллис в сериале "Друзья" / Фото InStyle

Сара Фергюсон

Даже невестка королевы Елизаветы II получила камео в "Друзьях". Герцогиня Сара Фергюсон появилась на экране, когда у Джои и Чендлера была прогулка по Лондону. Пока Росс готовился к свадьбе, друзья устроили себе экскурсию, где, по сюжету, и встретили представительницу монархии.

Герцогиня сыграла в сериале "Друзья" / Фото Pinterest

Также в сериале "Друзья" можно увидеть: