Меріл Стріп наполягала, що хотіла краще зрозуміти свою героїню, тому використала відомий акторський прийом – вона не виходила з образу Міранди Прістлі поза знімальним майданчиком. Адже через розуміння того, що її характер кардинально відрізняється від характеру героїні, акторка навіть впадала у депресію.

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Це було жахливо! Я була нещасною. Усі інші базікали й жартували, проводили час разом, а я сиділа у своєму трейлері. Я говорила собі: "Так, це ціна, яку ти платиш за те, щоб бути босом!

– емоційно розповіла актриса.

Акторка доповнила, що такий метод занурення в роль вона використала востаннє.

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Акторка Енн Гетевей зізналася, що боялася Меріл Стріп під час знімання стрічки, але цінувала її вміння турбуватися про колег.

Я знаю, вона робила це для ролі, і я цінувала це. До того ж я завжди відчувала її турботу,

– зізналася Енн.



Меріл Стріп та Енн Гетевей у фільмі "Диявол носить Prada" / Кіноріум

Ми впевнені, що найпалкіші кіномани переглядали фільм "Диявол носить Prada" не один раз! Цього року, у 2021, виповнюється 15 років з моменту виходу фільму на екрани. З цієї нагоди актори та вся знімальна група культового фільму 2006 року возз'єдналися для липневого номеру Entertainment Weekly. Режисер Девід Франкель і зірки Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант, Стенлі Туччі поділилися спогадами зі зйомок фільму, а також обговорили соціальну важливість популярної драми сьогодні.

Актуальність "Диявол носить Prada" сьогодні

Теми, які піднімалися у фільмі, досі залишаються актуальними:

вплив капіталізму;

нездорові відносини на роботі;

проблема гендерної нерівності на керівних посадах, яка за 15 років, здається, стала ще більш значущою.

Одна з порушених тем – сексизм на робочих місцях.

Наше суспільство було привчене дивитися на світ очима чоловіків, – підкреслює Стенлі Туччі.



Стенлі Туччі та меріл Стріп у фільмі "Диявол носить Prada" / Фото Кіноріум

Цей фільм, література і мистецтво виразно проклали дорогу змінам, які ми, на щастя, починаємо спостерігати. Меріл Стріп в ролі Міранди Прістлі транслює нам характер, до якого багато хто може прагнути. Бути безкомпромісними, справжніми, чесними і точними, без потреби підлаштовуватися, щоб донести свою точку зору, не завдаючи нікому шкоди, – з цими якостями Міранди зазвичай асоціювалися чоловіки.

Це перший фільм, в якому я знялася, коли чоловіки підходили до мене і говорили: "Я знаю, що ти відчуваєш",

– коментує Меріл Стріп.

З впевненістю можна сказати, що роль Меріл Стріп надихнула не одну акторку показувати свої сильні сторони і адекватно реагувати на критику. Сподіваємося, що скоро подвійні стандарти для жінок на роботі назавжди залишаться пережитком минулого.



Енн Гетевей у фільмі "Диявол носить Prada" / Кіноріум