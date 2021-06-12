Кинопремию Золотая Дзига в этом году вручали в 23 номинациях, среди которых одна новая – Лучший игровой сериал. Впервые авторы многосерийных лент соревновались за золотую статуэтку. Всего на участие в пятой кинопремии было подано 86 полнометражных и короткометражных лент, из которых в длинный список вошла 81 киноработа.

К теме Наталья Ворожбит стала победительницей кинопремии Золотая Дзига 2021 в номинации "Открытие года"

Список победителей кинопремии Золотая Дзига 2021

Премия за вклад в развитие украинского кинематографа – режиссер Роман Болаян

Открытие года – Наталья Ворожбит

Лучший грим – Мария Петровская ("Бесславные крепостные")

Лучший дизайн костюмов – Отенко Галина, Керо Мария ("Толока")

Лучший звук – Барба Игорь, Петер Борис ("В. Сильвестров")

Лучший монтаж – Валентин Васянович ("Атлантида")

Лучшая работа художника-постановщика – Одуденко Владлен ("Атлантида")

Лучшая музыка – Антон Байбаков ("Черкассы")

Лучшие визуальные эффекты – Алексей Москаленко ("Атлантида")

Лучшая мужская роль второго плана – Игорь Колтовский ("Плохие дороги")

Лучшая женская роль второго плана – Оксана Воронина ("Плохие дороги")

Лучший короткометражный анимационный фильм – "История Украины за 5 минут"

"История Украины за 5 минут": смотрите онлайн

Лучший короткометражный игровой фильм – "Бульмастиф"

Лучший сценарий – Наталья Ворожбит ("Плохие дороги")

Лучшая операторская работа – Валентин Васянович ("Атлантида")

Лучшая песня – "Пола-ла-ла", группа Dakh Daughters, София Байбакова ("Виктор Робот")

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