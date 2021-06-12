Кинопремию Золотая Дзига в этом году вручали в 23 номинациях, среди которых одна новая – Лучший игровой сериал. Впервые авторы многосерийных лент соревновались за золотую статуэтку. Всего на участие в пятой кинопремии было подано 86 полнометражных и короткометражных лент, из которых в длинный список вошла 81 киноработа.
К теме Наталья Ворожбит стала победительницей кинопремии Золотая Дзига 2021 в номинации "Открытие года"
Список победителей кинопремии Золотая Дзига 2021
Премия за вклад в развитие украинского кинематографа – режиссер Роман Болаян
Открытие года – Наталья Ворожбит
Лучший грим – Мария Петровская ("Бесславные крепостные")
Лучший дизайн костюмов – Отенко Галина, Керо Мария ("Толока")
Лучший звук – Барба Игорь, Петер Борис ("В. Сильвестров")
Лучший монтаж – Валентин Васянович ("Атлантида")
Лучшая работа художника-постановщика – Одуденко Владлен ("Атлантида")
Лучшая музыка – Антон Байбаков ("Черкассы")
Лучшие визуальные эффекты – Алексей Москаленко ("Атлантида")
Лучшая мужская роль второго плана – Игорь Колтовский ("Плохие дороги")
Лучшая женская роль второго плана – Оксана Воронина ("Плохие дороги")
Лучший короткометражный анимационный фильм – "История Украины за 5 минут"
"История Украины за 5 минут": смотрите онлайн
Лучший короткометражный игровой фильм – "Бульмастиф"
Лучший сценарий – Наталья Ворожбит ("Плохие дороги")
Лучшая операторская работа – Валентин Васянович ("Атлантида")
Лучшая песня – "Пола-ла-ла", группа Dakh Daughters, София Байбакова ("Виктор Робот")
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