Победителя в номинации "Премия зрительских симпатий" выбирали зрители. В течение месяца продолжалось онлайн-голосование за лучший фильм. Претендентами на "Премию зрительских симпатий" были 26 фильмов, что стало рекордным количеством номинантов на награду в истории Золотой Дзыги.

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"Премия зрительских симпатий" – не просто награда в рамках кинопремии Золота Дзыга. Это определенный срез интересов и предпочтений зрителя, а также показатель эффективности промокампании каждой ленты. В этом году мы увидели, что зрители не просто готовы смотреть украинское кино. Они болеют за него, гордятся им и радуются победам. Это и является подтверждением того, что кино всегда найдет своего зрителя, даже в непростые для индустрии времена", – отметила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

Сюжет фильма "Адская хоругва, или Рождество Казацкое"

Это фильм-сказка для всей семьи о рае и аде, добре и зле, о казаках и нечистой силе. В основе ленты лежит книжка "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги й козацький рід" самого известного сказочника Украины Сашка Лирника.

"Адская хоругва, или Рождество Казацкое" 2021: смотрите трейлер

Актерский состав фильма "Адская хоругва, или Рождество Казацкое"

Константин Линартович;

Григорий Бакланов;

Леся Самаева;

Александр Пожарский;

Дина Розовлян;

Арам Арзуманян;

Владимир Заднепровский и другие.

Продюсер картины – Евгений Дьяченко.

Торжественная церемония награждения лауреатов пятой национальной кинопремии Золота Дзыга состоится 12 июня. "Премия зрительских симпатий" будет вручаться в рамках Национальной кинопремии Золота Дзыга в четвертый раз.