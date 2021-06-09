Победителя в номинации "Премия зрительских симпатий" выбирали зрители. В течение месяца продолжалось онлайн-голосование за лучший фильм. Претендентами на "Премию зрительских симпатий" были 26 фильмов, что стало рекордным количеством номинантов на награду в истории Золотой Дзыги.
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"Премия зрительских симпатий" – не просто награда в рамках кинопремии Золота Дзыга. Это определенный срез интересов и предпочтений зрителя, а также показатель эффективности промокампании каждой ленты. В этом году мы увидели, что зрители не просто готовы смотреть украинское кино. Они болеют за него, гордятся им и радуются победам. Это и является подтверждением того, что кино всегда найдет своего зрителя, даже в непростые для индустрии времена", – отметила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.
Сюжет фильма "Адская хоругва, или Рождество Казацкое"
Это фильм-сказка для всей семьи о рае и аде, добре и зле, о казаках и нечистой силе. В основе ленты лежит книжка "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги й козацький рід" самого известного сказочника Украины Сашка Лирника.
"Адская хоругва, или Рождество Казацкое" 2021: смотрите трейлер
Актерский состав фильма "Адская хоругва, или Рождество Казацкое"
- Константин Линартович;
- Григорий Бакланов;
- Леся Самаева;
- Александр Пожарский;
- Дина Розовлян;
- Арам Арзуманян;
- Владимир Заднепровский и другие.
Торжественная церемония награждения лауреатов пятой национальной кинопремии Золота Дзыга состоится 12 июня. "Премия зрительских симпатий" будет вручаться в рамках Национальной кинопремии Золота Дзыга в четвертый раз.