Переможця у номінації "Премія глядацьких симпатій" обирали глядачі. Протягом місяця тривало онлайн-голосування за найкращий фільм. Претендентами на "Премію глядацьких симпатій" були 26 фільмів, що стало рекордною кількістю номінантів на нагороду в історії Золотої Дзиґи.

До теми Українська кінопремія Золота дзиґа 2021 оголосила дату церемонії нагородження

"Премія глядацьких симпатій" – не просто нагорода в межах кінопремії Золота Дзиґа. Це певний зріз інтересів та уподобань глядача, а також показник ефективності промокампанії кожної стрічки. Цьогоріч ми побачили, що глядачі не просто готові дивитися українське кіно. Вони вболівають за нього, пишаються ним та радіють перемогам. Це і є підтвердженням того, що кіно завжди знайде свого глядача, навіть у непрості для індустрії часи", – зауважила виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух.

Сюжет фільму "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"

Це фільм-казка для всієї родини про рай і пекло, добро і зло, про козаків та нечисту силу. В основі стрічки лежить книжка "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги й козацький рід" найвідомішого казкаря України Сашка Лірника.

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" 2021: дивіться трейлер

Акторський склад фільму "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"

Костянтин Лінартович;

Григорій Бакланов;

Леся Самаєва;

Олександр Пожарський;

Діна Розовлян;

Арам Арзуманян;

Володимир Задніпровський та інші.