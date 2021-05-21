Цьогоріч кінопремію Золота Дзиґа вручатимуть у 23 номінаціях, серед яких є одна нова – "Найкращий ігровий серіал". Уперше автори багатосерійних стрічок позмагаються за золоту статуетку.
До теми Українські фільми та серіали, які стали номінантами премії Золота Дзиґа 2021
Лідери за кількістю номінацій премії Золота Дзиґа 2021
- "Погані дороги" – 15
- "Атлантида" – 11
- "Толока" – 9
- "Земля блакитна, ніби апельсин" – 4
- "Черкаси" – 4
Загалом на участь у п’ятій кінопремії було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок, з яких до довгого списку увійшла 81 кіноробота.
Ведучі церемонії нагородження переможців п’ятої кінопремії Золота Дзиґа
- Журналіст і телеведучий Олег Панюта;
- Акторка й телеведуча Дар’я Трегубова.
Цікаво Золота Дзиґа 2021: у премії внесли зміни до вимог фільмів та продовжили прийом заявок
Отже, 12 червня 2021 року кіномани нарешті дізнаються, хто зумів вибороти перемогу!