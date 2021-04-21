Українські фільми та серіали, які стали номінантами премії Золота Дзиґа 2021
В Україні готуються до проведення 5 церемонії нагородження Золота Дзиґа. Наразі організатори заходу опублікували список номінантів, які позмагаються за престижну українську кінопремію.
Джерело:інстаграм "Золотої Дзиґи"
Вже у червні 2021 року кіномани дізнаються, які стрічки стали лауреатами щорічної премії Золота Дзиґа. Наразі ж організатори заходу оголосили претендентів на перемогу, зазначивши, що у конкурсі брали участь понад 86 робіт.
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Не обійшлось у 2021 році і без нововведень. Вже до звичних номінацій представники Золотої Дзиґи додали категорію "Найкращий ігровий серіал". Відтак вперше автори багатосерійних стрічок позмагаються за золоту статуетку.
Номінанти Золотої Дзиґи 2021:
Найкращий повнометражний документальний фільм:
- "Зарваниця"
- "Земля блакитна, ніби апельсин"
- "Юкі"
Найкращий короткометражний ігровий фільм
- "Бульмастиф"
- "ІНО"
- "Схрон"
Найкращий короткометражний анімаційний фільм
- "Історія України за 5 хвилин"
- "Прізвище в кишені"
- "Риска"
Найкращий ігровий серіал
- "І будуть люди"
- "Козаки: Абсолютно брехлива історія"
- "Перші ластівки: Zалежні"
- "Спіймати Кайдаша"
Найкраща робота художника-постановника
- Адамович Роман, Кіщук Микола ("Толока")
- Одуденко Владлен ("Атлантида")
- Пшеничникова Марина ("Погані дороги")
- Тодоратьєва Діана ("Безславні кріпаки")
Найкращий дизайн костюмів
- Отенко Галина, Керо Марія ("Толока")
- Стєпанєєва Наталя ("Безславні кріпаки")
- Шеремета Кароліна ("Атлантида")
- Яремій Андрій ("Погані дороги")
Найкраща музика
- Байбаков Антон ("Черкаси")
- Вишневський Роман ("Толока")
- Гронський Володимир ("Передчуття")
- Скорик Мирослав ("Тарас: Повернення")
Найкраща пісня
- "Вільна", Тіна Кароль і Юлія Саніна ("Віддана")
- "Жовтий скотч", Юркеш ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")
- "Пола-ла-ла", гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова ("Віктор Робот")
- "Танець рабів", Святослав Вакарчук ("Номери")
Найкращий звук
- Барба Ігор, Петер Борис ("В. Сильвестров")
- Мостовий Артем ("Толока")
- Степанський Сергій ("Атлантида")
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