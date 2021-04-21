В Україні готуються до проведення 5 церемонії нагородження Золота Дзиґа. Наразі організатори заходу опублікували список номінантів, які позмагаються за престижну українську кінопремію.

Вже у червні 2021 року кіномани дізнаються, які стрічки стали лауреатами щорічної премії Золота Дзиґа. Наразі ж організатори заходу оголосили претендентів на перемогу, зазначивши, що у конкурсі брали участь понад 86 робіт.

Цікаво Хто стане переможцем Оскара-2021: прогнози букмекерів

Не обійшлось у 2021 році і без нововведень. Вже до звичних номінацій представники Золотої Дзиґи додали категорію "Найкращий ігровий серіал". Відтак вперше автори багатосерійних стрічок позмагаються за золоту статуетку.

Номінанти Золотої Дзиґи 2021:

Найкращий повнометражний документальний фільм:

"Зарваниця"

"Земля блакитна, ніби апельсин"

"Юкі"

Найкращий короткометражний ігровий фільм

"Бульмастиф"

"ІНО"

"Схрон"

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

"Історія України за 5 хвилин"

"Прізвище в кишені"

"Риска"

Найкращий ігровий серіал

"І будуть люди"

"Козаки: Абсолютно брехлива історія"

"Перші ластівки: Zалежні"

"Спіймати Кайдаша"

Найкраща робота художника-постановника

Адамович Роман, Кіщук Микола ("Толока")

Одуденко Владлен ("Атлантида")

Пшеничникова Марина ("Погані дороги")

Тодоратьєва Діана ("Безславні кріпаки")

Найкращий дизайн костюмів

Отенко Галина, Керо Марія ("Толока")

Стєпанєєва Наталя ("Безславні кріпаки")

Шеремета Кароліна ("Атлантида")

Яремій Андрій ("Погані дороги")

Найкраща музика

Байбаков Антон ("Черкаси")

Вишневський Роман ("Толока")

Гронський Володимир ("Передчуття")

Скорик Мирослав ("Тарас: Повернення")

Найкраща пісня

"Вільна", Тіна Кароль і Юлія Саніна ("Віддана")

"Жовтий скотч", Юркеш ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")

"Пола-ла-ла", гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова ("Віктор Робот")

"Танець рабів", Святослав Вакарчук ("Номери")

Найкращий звук