В Украине готовятся к проведению 5 церемонии награждения Золотая Дзига. Сейчас организаторы мероприятия опубликовали список номинантов, которые поборются за престижную украинскую кинопремию.

Уже в июне 2021 года киноманы узнают, какие ленты стали лауреатами ежегодной премии Золотая Дзига. Пока же организаторы мероприятия объявили претендентов на победу, отметив, что в конкурсе принимали участие более 86 работ.

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Не обошлось в 2021 году и без нововведений. Уже к привычным номинациям представители Золотой Дзиги добавили категорию "Лучший игровой сериал". Поэтому впервые авторы многосерийных лент поборются за золотую статуэтку.

Номинанты Золотой Дзиги 2021:

Лучший полнометражный документальный фильм:

"Зарваница"

"Земля голубая, будто апельсин"

"Юкі"

Лучший короткометражный игровой фильм

"Бульмастиф"

"ІНО"

«Схрон»

Лучший короткометражный анимационный фильм

"История Украины за 5 минут"

"Фамилия в кармане"

"Риска"

Лучший игровой сериал

"И будут люди"

"Казаки: Абсолютно лживая история"

"Первые ласточки: Zависим ые "

ые "Поймать Кайдаша"

Лучшая работа художника-постановщика

Адамович Роман, Кищук Николай ("Толока")

Одуденко Владлен ("Атлантида")

Пшеничникова Марина ("Плохие дороги")

Тодоратьева Диана ("Бесславные крепостные»)

Лучший дизайн костюмов

Отенко Галина, Керо Мария ( "Толока")

Степанеева Наталья ("Бесславные крепостные")

Шеремета Каролина ("Атлантида")

Яремий Андрей ("Плохие дороги")

Лучшая музыка

Байбаков Антон ("Черкассы")

Вишневский Роман ("Толока")

Гронский Владимир ("Предчувствие")

Скорик Мирослав ("Тарас: Возвращение")

Лучшая песня

"Свободная", Тина Кароль и Юлия Санина ("Преданная")

"Желтый скотч", Юркеш ("Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения")

"Пола-ла-ла", группа Dakh Daughters, София Байбакова ("Виктор Робот")

"Танец рабов", Святослав Вакарчук ("Номера")

Лучший звук