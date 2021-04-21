Украинские фильмы и сериалы, которые стали номинантами премии Золотая Дзига 2021
В Украине готовятся к проведению 5 церемонии награждения Золотая Дзига. Сейчас организаторы мероприятия опубликовали список номинантов, которые поборются за престижную украинскую кинопремию.
Источник:инстаграм "Золотой Дзиги"
Уже в июне 2021 года киноманы узнают, какие ленты стали лауреатами ежегодной премии Золотая Дзига. Пока же организаторы мероприятия объявили претендентов на победу, отметив, что в конкурсе принимали участие более 86 работ.
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Не обошлось в 2021 году и без нововведений. Уже к привычным номинациям представители Золотой Дзиги добавили категорию "Лучший игровой сериал". Поэтому впервые авторы многосерийных лент поборются за золотую статуэтку.
Номинанты Золотой Дзиги 2021:
Лучший полнометражный документальный фильм:
- "Зарваница"
- "Земля голубая, будто апельсин"
- "Юкі"
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Бульмастиф"
- "ІНО"
- «Схрон»
Лучший короткометражный анимационный фильм
- "История Украины за 5 минут"
- "Фамилия в кармане"
- "Риска"
Лучший игровой сериал
- "И будут люди"
- "Казаки: Абсолютно лживая история"
- "Первые ласточки: Zависимые"
- "Поймать Кайдаша"
Лучшая работа художника-постановщика
- Адамович Роман, Кищук Николай ("Толока")
- Одуденко Владлен ("Атлантида")
- Пшеничникова Марина ("Плохие дороги")
- Тодоратьева Диана ("Бесславные крепостные»)
Лучший дизайн костюмов
- Отенко Галина, Керо Мария ( "Толока")
- Степанеева Наталья ("Бесславные крепостные")
- Шеремета Каролина ("Атлантида")
- Яремий Андрей ("Плохие дороги")
Лучшая музыка
- Байбаков Антон ("Черкассы")
- Вишневский Роман ("Толока")
- Гронский Владимир ("Предчувствие")
- Скорик Мирослав ("Тарас: Возвращение")
Лучшая песня
- "Свободная", Тина Кароль и Юлия Санина ("Преданная")
- "Желтый скотч", Юркеш ("Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения")
- "Пола-ла-ла", группа Dakh Daughters, София Байбакова ("Виктор Робот")
- "Танец рабов", Святослав Вакарчук ("Номера")
Лучший звук
- Барба Игорь, Петер Борис ("В. Сильвестров")
- Мостовой Артем ("Толока")
- Степанский Сергей ("Атлантида")
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