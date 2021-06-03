Претендентами на премию "Открытие года" могли стать персоналии, которые отличились выдающимися достижениями или достижениями в украинском кинематографе за прошедший год.

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"Учитывая, что я дебютантка, то любая награда имеет для меня большое значение, это – как большой кредит доверия на следующие работы. Особенно важно получать награды в своей стране, когда нашу работу оценивают лучшие представители киносообщества. Я бы хотела эту награду посвятить продюсеру фильма Юрию Минзянову, который верил, что делает открытие и который сделал все, чтобы оно осуществилось", – отметила Наталья Ворожбит.

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Имена других лауреатов Пятой Национальной кинопремии Золотая Дзига будут объявлены 12 июня во время торжественной церемонии награждения.