Претендентами на премію "Відкриття року" могли стати персоналії, що відзначились видатними досягненнями чи здобутками в українському кінематографі за минулий рік.

До теми Війна починається з маленьких людей, – Наталка Ворожбит про фільм "Погані дороги"

"Враховуючи, що я дебютантка, то будь-яка відзнака має для мене велике значення, це – як великий кредит довіри на наступні роботи. Особливо важливо отримувати нагороди у своїй країні, коли нашу роботу оцінюють найкращі представники кіноспільноти. Я б хотіла цю нагороду присвятити продюсеру фільму Юрію Мінзянову, який вірив, що робить відкриття і який зробив усе, щоб воно здійснилося", — зазначила Наталка Ворожбит.

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Наталка Ворожбит – відома українська драматургиня, режисерка, сценаристка. Написала сценарії до таких фільмів, як "Кіборги" та "Дике поле", а також виступила шоуранеркою та сценаристкою серіалу "Спіймати Кайдаша". У 2020 році дебютувала як режисерка із фільмом "Погані дороги", який отримав нагороду на "Тижні критики" Венеціанського кінофестивалю і три нагороди Національної премії кінокритиків Кіноколо.

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Імена інших лауреатів П’ятої Національної кінопремії Золота Дзиґа будуть оголошені 12 червня під час урочистої церемонії нагородження.