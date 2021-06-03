Претендентами на премію "Відкриття року" могли стати персоналії, що відзначились видатними досягненнями чи здобутками в українському кінематографі за минулий рік.

До теми Війна починається з маленьких людей, – Наталка Ворожбит про фільм "Погані дороги"

"Враховуючи, що я дебютантка, то будь-яка відзнака має для мене велике значення, це – як великий кредит довіри на наступні роботи. Особливо важливо отримувати нагороди у своїй країні, коли нашу роботу оцінюють найкращі представники кіноспільноти. Я б хотіла цю нагороду присвятити продюсеру фільму Юрію Мінзянову, який вірив, що робить відкриття і який зробив усе, щоб воно здійснилося", — зазначила Наталка Ворожбит.

https://www.instagram.com/p/CPqATaznDZc/?utm_source=ig_web_copy_link

Читайте також Українська кінопремія Золота дзиґа 2021 оголосила дату церемонії нагородження

Імена інших лауреатів П’ятої Національної кінопремії Золота Дзиґа будуть оголошені 12 червня під час урочистої церемонії нагородження.