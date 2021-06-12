Кінопремію Золота Дзиґа цьогоріч вручали у 23 номінаціях, серед яких є одна нова – Найкращий ігровий серіал. Уперше автори багатосерійних стрічок змагалися за золоту статуетку. Загалом на участь у п’ятій кінопремії було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок, з яких до довгого списку увійшла 81 кіноробота.

До теми​ Наталка Ворожбит стала переможницею кінопремії Золота Дзиґа 2021 в номінації "Відкриття року"

Список переможців кінопремії Золота Дзиґа 2021

Премія за внесок у розвиток українського кінематографа – режисер Роман Болаян

Відкриття року – Наталка Ворожбит

Найкращий грим – Марія Петровська ("Безславні кріпаки")

Найкращий дизайн костюмів – Отенко Галина, Керо Марія ("Толока")

Найкращий звук – Барба Ігор, Петер Борис ("В. Сильвестров")

Найкращий монтаж – Валентин Васянович ("Атлантида")

Найкраща робота художника-постановника – Одуденко Владлен ("Атлантида")

Найкраща музика – Антон Байбаков ("Черкаси")

Найкращі візуальні ефекти – Олексій Москаленко ("Атлантида")

Найкраща чоловіча роль другого плану – Ігор Колтовський ("Погані дороги")

Найкраща жіноча роль другого плану – Оксана Вороніна ("Погані дороги")

Найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Історія України за 5 хвилин"

"Історія України за 5 хвилин": дивіться онлайн

Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Бульмастиф"

Найкращий сценарій – Наталка Ворожбит ("Погані дороги")

Найкраща операторська робота – Валентин Васянович ("Атлантида")

Найкраща пісня – "Пола-ла-ла", гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова ("Віктор Робот")

Новина доповнюється…