Украинский кинематограф переживает свои лучшие времена за период 30-ти лет со Дня независимости. Мы пригласили на разговор киноведа, чтобы узнать, является ли популярной профессия кинематографиста и поразмышлять об особенностях украинских режиссеров.

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Ирина Патрон – киновед, преподавательница Львовского национального университета имени Ивана Франко, член Совета молодых ученых при Министерстве культуры Украины.

Интервью с киноведом Ириной Патрон

С чего берет начало история украинского кинематографа?

Киноискусство – это такое уникальное, сравнительно молодое искусство, которое имеет точную дату своего основания – 1895 г. (братья Люмьер организовали первый публичный платный показ фильмов в Париже), в отличие от других искусств. А все потому, что это искусство тесно связано с развитием науки и техники. Мы не можем назвать точной даты начала зарождения, например театра, музыки или танца, а вот кинематограф имеет такую дату. Кинематограф "изобретали" неоднократно в разных странах и украинцев в этом вопросе "не пасли задних", а наоборот были в первых рядах изобретателей.

Собственно отсчет истории украинского кино можно вести с 1893 года (на два года раньше, чем во Франции) когда исследователь Иосиф Тимченко в Новороссийском университете в Одессе продемонстрировал проекционный ("снаряд для анализа стробоскопических явлений") и съемочный (кинетоскоп) аппараты.

К сожалению, изобретение не было запатентовано. Ранняя история украинского кино связана с именами таких режиссеров как А. Алексеенко, Д. Байда-Суховей, Д. Сахненко... Хотя, более осознанное украинское кино, по моему мнению, начало развиваться с середины 1920-х годов, и связано с появлением ВУФКУ (Всеукраинское фотокиноуправление) и собственных киностудий (Одесская, Ялтинская, впоследствии мощнейшая в Европе – Киевская). Успешное раннее украинское кино не могло бы состояться если бы не такие имена кинематографистов как Павел Нечеса, Александр Довженко, Лесь Курбас, Павел Чардынин, Иван Кавалеридзе и др.

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Чем отличалось, по Вашему мнению, украинское кино среди европейского и мирового прошлого века?

Признаков очень много, но самое важное, по моему мнению, это условия в которых кинематографу приходилось существовать. Ведь функционирование киноотрасли в условиях тоталитарного контроля со стороны государства однозначно оставляет весомый след. Киноискусство не случайно в Советском Союзе было названо важнейшим из всех искусств, поскольку это было новое модерное искусство, которое можно было очень легко контролировать и, которое своим влиянием захватывало большие массы людей. Кино – было методом пропаганды, а темы цензурировались. Как знать, каких высот бы достигло украинское кино, если бы не сознательные уничтожения талантливых украинских художников в 1920-30-х и впоследствии в 1950-60-х годах?!

Хотя, с другой стороны, такой известный в целом мире феномен как "украинское поэтическое кино", стал возможен, именно из-за того, что кино существовало в "цензурных тисках" и именно в этих условиях различными киносредствами художникам приходилось доносить правду.

Успех фильма "Тени забытых предков", который снял армянин грузинского происхождения Сергей Параджанов, тоже спровоцирован существованием в условиях союза разных стран.

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Назовите, пожалуйста, пять главных трансформаций отечественного кино в течение 30 лет независимости?

Первая смена начала происходить в период "перестройки" и иногда она продолжается до сих пор. Признаки: художники начали освобождаться от давления идеологической цензуры, отказываются от киностилистики советской эпохи и пытаются расширить тематику фильмов.

Вторая трансформация: возвращение художников к национальной тематике, которая в советское время была запрещена. И увеличение количества снятых украиноязычных фильмов (из 136 фильмов снятых в Украине в 1990-х годах, 82 было снято на русском языке и только 54-на украинском)

Третья: коммерциализация украинского кино и признаки доходности (в 2018 году впервые за всю историю кинопроката в Украине украинские фильмы вошли в 20-ку самых кассовых фильмов: "Я, ты он, она", "Секс и ничего личного", "Dzidzio Первый раз", "Безумная свадьба" и прочее)

Четвертая – расширение киноотрасли в целом : увеличение количества кинотеатров, появление независимых кинофестивалей, активное развитие короткометражного кино, съемки сериалов, участие украинских фильмов на международных кинофестивалях и их победы

Пятая – государственная поддержка кино и появление открытого конкурсного отбора фильмов (питчинг), что спровоцировало появление успешных в кинопрокате украинских фильмов и приход молодых художников в кино.

Какие критерии успешности украинского кинематографа Вы можете выделить?

Их три. Во-первых, участие и победы на международных кинофестивалях. Во-вторых, кассовые сборы (бокс), количество зрителей, кинопрокат. И в-третьих, положительные оценки кинокритиков.

Успешное кино – это то, о котором говорят, пишут, думают, которое задевает, которое провоцирует, которое милует и тревожит, не оставляет равнодушным,

– объясняет Ирина.

Ну, и самые общие критерии успешного фильма: актуальность темы, оригинальность идеи, социальная значимость, креативность, творческий потенциал авторской группы, качественный сценарий, художественная правдивость конфликтов и прочее.

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Сценаристы и режиссеры, операторы и другие кинематографические профессии: являются ли они популярными среди современных абитуриентов?

Да, эти профессии пользуются спросом и интересуют студентов, но проблема в другом. Во вступительной кампании 2021 года по специальности 021 "аудиовизуальное искусство и производство" принимают участие лишь 4 украинских вуза, которые имеют аккредитованные программы по киноотрасли (Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, частное учреждение высшего образования "Киевский международный университет", Харьковская государственная академия культуры, государственное учреждение "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко"). А еще одна проблема – это отсутствие надлежащей технической кинобазы, которая дала бы возможность молодым качественно реализовывать свои творческие замыслы.

Как бы вы описали современное состояние украинского кино?

Это состояние конечно намного лучше по сравнению с девяностыми или двухтысячными годами, но еще далеко до прогрессивного. Украинская киноотрасль находится на стации подъема. К счастью, мы уже имеем гораздо больше случаев поддержки качественного украинского кино, как со стороны государства, так и со стороны частного сектора, однако, очень ощутимым является недофинансирование отрасли и отсутствие общей стратегии ее развития.

Очень позитивным является приход молодой генерации в кино: режиссеры, актеры, операторы, сценаристы – это люди, которые уже рождены в период независимости, которые готовы поднимать важные, нужные, болезненные темы для общества.

Как Вы думаете, в украинском кинематографе современности есть режиссеры, за которыми нас ждет будущий расцвет отечественного кинематографа?

Да, конечно есть! Кого-то возможно мы уже знаем – так, например, молодой режиссер Антонио Лукич ("Мои мысли тихие"), Аркадий Непиталюк ("Припутни", сериал "И будут люди..."), Наталья Ворожбит ("Плохие дороги", сериал "Поймать Кайдаша"), Валентин Васянович ("Уровень черного", "Атлантида"), Марина Степанская ("Стремглав"), Надежда Парфан ("Поет Ивано-Франковск теплокоммунэнерго"), Нариман Алиев ("Домой"), Елена Демьяненко ("Гуцулка Ксеня") и другие, а о ком-то, верю, узнаем со временем.

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Без чего нельзя представить украинское кино?

Если говорить о прошлом, то – без "Земли" Довженко, "Человека с киноаппаратом" Дзиги Вертова, "Теней забытых предков" Параджанова, "Белой птицы с черной отметиной" Ильенко, "Долгих проводов" Киры Муратовой, "Вавилона ХХ" Миколайчука.

А если говорить о современности, тогда – без украинских авторов (режиссеров, сценаристов, актеров, операторов, художников), которые готовы снимать успешное кино; без заинтересованного зрителя, который готов смотреть, анализировать, дискутировать, думать, тратить деньги на украинское кино; без государственной политики в области кино, которая бы способствовала развитию и поддержке национального кинематографа.