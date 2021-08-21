За 30 лет независимости украинские режиссеры отсняли на самом деле огромное количество украинского телепродукта. Мы сформировали подборку разножанровых сериалов, чтобы лучше передать особенности украинского быта и характера.

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Лучшие украинские сериалы независимой Украины

1. Царевна

Год: 1993

Режиссер: Сергей Туряниця

Один из первых, сейчас малоизвестных, украинских телесериалов, снятый по мотивам повести украинской модерной писательницы Ольги Кобылянской. Сюжет похож на современную Золушку, ведь история рассказывает о тяжелой судьбе и большой любви девушки-сироты, которая выросла в семье дяди. События сериала переносят нас на Буковину начала XX века. Персонажи и главные герои раскрыты благодаря переплетенному сюжету, который показывает зрителю, как судьба может быть к кому-то снисходительной, а к кому-то – нет. Роль главной героини Натальи выполнила украинская актриса Виктория Малекторович. Саундтреком стала известная "Мелодия ля-минор" украинского композитора Мирослава Скорика, ее можно услышать в первых кадрах сериала. Проект снят на украинском языке.



Кадр из сериала "Царевна" / Фото скриншот сериала

2. Леся + Рома

Год: 2005-2008

Режиссеры: Александр Богданенко и Александр Даруга

Один из самых популярных украинских сериалов 2000-х, который транслировали на телеканале ICTV. В отечественной адаптации канадского ситкома главные роли исполнили несравненная Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков. Сюжет сериала приближен к реальности – все события и диалоги очень похожи на бытовые благодаря манере игры главных актеров. Согласно рейтингу просмотров, каждую серию сериала смотрело около 2 миллионов зрителей, что свидетельствует о большом успехе! В 2007 и 2008 годах вышли полнометражные новогодние ленты. Сериал снят на украинском языке, на суржике.



Кадр из сериала "Леся + Рома" / Фото скриншот сериала

3. Украденное счастье

Год: 2004

Режиссер: Андрей Дончик

Переосмысленная на современный лад экранизация одноименного романа Ивана Франко "Украденное счастье". Саундтрек к четырехсерийному телепроекту написал Святослав Вакарчук. Главные роли исполнили украинские актеры театра и кино Наталья Доля, Анатолий Пашинин и Алексей Богданович. В основе сюжета сериала сложный и трагический любовный треугольник. Герои повести Франко модернизированные и осовремененные, что делает их ближе к нам, даже 20 лет после премьеры сериала. Язык сериала украинский, кое-где русский и суржик.



Кадр из сериала "Украденное счастье" / Фото скриншот сериала

4. Поймать Кайдаша

Год: 2020

Режиссер: Александр Тименко

Сценаристка: Наталья Ворожбит ("Киборги", "Плохие дороги")

Самая новая и, похоже, самая успешная экранизация по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья". Ярко и фактурно исполнили роли главных героев актеры современного украинского кино, такие как Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Дарья Федина и Антонина Хижняк. Сюжет простой, но вызывает сопереживание у зрителей, ведь очень похож на жизнь обычной семьи, как будто смотришь сериал о соседях. Язык сериала суржик.



Кадр из сериала "Поймать Кайдаша" / Фото скриншот сериала

Доброволец

Год: 2020

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев

Актуальный сериал о воинах-добровольцах АТО, изображающий проблему посттравматического синдрома войны для тех военнослужащих, которые возвращаются на мирные территории. Главную роль в сериале исполнил Олег Шульга, реальный воин АТО. Язык сериала украинский.



Кадр из сериала "Доброволец" / Фото скриншот сериала