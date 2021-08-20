Документальную ленту "Розы" создавали на протяжении 6 лет – фактически со времени создания коллектива. Он раскрывает личности и роли семерых участниц музыкального коллектива Dakh Daughters, в частности на фоне событий Революции Достоинства. Во время премьеры фильма на Одесском кинофестивале в зале раздавался смех и слезы, а после показа – аплодисменты не стихали.

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Стоит отметить, что украинские зрители впервые увидели фильм на фестивале Docudays UA весной 2021 года. Потом кино презентовали на Sheffield Doc/Fest – одном из крупнейших фестивалей документального кино в Великобритании, который входит в тройку крупнейших и самых престижных в мире.

Особая история уникального мюзикла "Розы. Фильм-кабаре"

Продюсером ленты выступила Александра Кравченко, которая убеждает, что это именно тот фильм, в котором есть и любовь, и движение, высокое и низкое, революция и карнавал, смех и слезы, печаль и радость: "одним словом, все как в жизни, все как в кабаре".

У нас очень давняя история. Мы все – актрисы театра “Дах”. У нас есть два великих учителя: режиссер Владислав Троицкий и наш драматург Клим (Владимир Клименко – кино 24). Однажды мы должны были ехать на гастроли в Париж. Чтобы было веселее ехать, я предложила девушкам сделать группу, которая могла бы выступить в кабаре, потому что это была моя мечта. Так все началось,

– поделилась после показа фильма со сцены фестивального центра "Родина" участница коллектива Анна Никитина.

Режиссер Ирена Стеценко призналась, что Троицкий не участвовал в создании кино, но немало было заимствовано именно из его драматургии. Это ее режиссерский кинодебют, ведь раньше она работала звукорежиссером фрик-кабаре.



Кадр из фильма "Розы. Фильм-кабаре" / Фото из архива режиссера Ирены Стеценко

По словам Ирены, с группой-кабаре Dakh Daughters ее познакомил муж, оператор Сергей Стеценко. Он много для них уже снимал, и они очень быстро вошли в жизнь режиссера. Соломия Мельник, одна из участниц женской группы, предложила взять звукорежиссером тоже девушку. Они начали сотрудничать еще до Революции Достоинства. Но и тогда, убеждает Ирена, стало понятно, что ко всему происходящему вокруг надо относиться серьезно.

Чем поражает сюжет фильма о Dakh Daughters

Фильм показывает, как во время нелегкой зимы 2013-2014 годов девушки выходили с "майдановским" задором, барабаном и песнопениями перед редутами полиции. Они приветствовали ненасильственный протест, создание вместо разрушения. Участницы утверждают, что и сами формировались как личности на фоне событий Майдана.

Миротворицы и мифотворицы. И каждый концерт-терапия,

– говорят девушки про себя.

После гастролей в Европе их нарекли "сиренами революции". Тогда Троицкий высказывал опасения, что за этим клишированием могут не разглядеть творческое наполнение коллектива. На экране нам предлагают честные закулисье, где девушки дают интервью, истощенные от длительной стражи на Майдане, теряют счет времени и не скрывают своих эмоций.

Они убеждают, что для них всегда важен был неизменный месседж: в первую очередь, они музыканты, артисты и граждане своей страны. Суть в том, что каковы бы ни были перипетии в политической жизни, они любят свою страну и понимают, что хотят создавать путь неразрушающий. Это значительно более длинный эволюционный путь, он очень хлопотный и тяжелый.

Понимаешь, что став на путь создания, должен очень много на что оглядываться. Женщина, сохраняя жизнь, понимает, что для его сохранения должен быть ресурс как физический, так и психический, моральный. Это важный момент, когда ты создаешь страну, жизнь, ребенка. Должен понимать, что у тебя большая ответственность и ты не можешь возложить ее на кого-то. Понимаешь, что ты гражданин страны, и ее интересы защищаешь в первую очередь. Понимаешь, что страна неделима, дорогая, наша,

– говорит актриса Наталья Беда.



Кадр из фильма "Розы. Фильм-кабаре" / Фото из архива режиссера Ирены Стеценко

"Розы. Фильм-кабаре" – это кино о магии, которая захватывает зрителей и самих создателей кабаре, о поддержке своих своими даже в страшные времена, об отсутствии страха быть смешным. Фильм может показаться близким тем, кто не теряет чувства драйва, ценит и любит искусство во всех его проявлениях.

Сюжетная полифония

В фильме все динамично крутится вокруг Майдана, музыки и острых рефлексий.

Режиссер Ирена Стеценко заверила, что Революция Достоинства – это то событие, которое перевернуло их жизни. С той драматургией они живут и дальше. На это все нанизывается. Режиссер пыталась передать жизнь каждой из семерых девушек-участниц, ведь они настолько разнообразны и яркие! Ей показалось, что стоит намиксовать слоями эти все эмоции, ощущения, тональности, нотки и все такое. Ирена утвердительно заявила: "Я собирала эмоции, чтобы передать дух".

Режиссер монтажа Николай Базаркин убежден, что форма "Розы. Фильм-кабаре" обусловлена жанром фрик-кабаре, в котором работают Dakh Daughters. Он подчеркнул, что очень сложным был процесс создания фильма, ведь это вызов для документального кино, где есть необходимостью раскрыть сразу семь персонажей.

В общем мы хотели сделать фильм, который можно просматривать не раз. Сейчас все больше людей умудряются ежедневно смотреть видео на ускорении, быстрее воспринимать информацию, поэтому, думаю, что наш быстрый монтаж будет легким "в прочтении" и через двадцать лет,

– заверил Николай.

Кино также демонстрирует другую сторону сценического лоска: как девушки вполне обыденно смывают грим в поезде, срывают листы календаря, раздают из шляпы незнакомым людям конфеты, поют сами для себя и много-много смеются. Мы видим их не только звездами отечественного фрик-кабаре, то бишь театрального перфоманса, а простыми людьми, которые живут, шутят, радуются и грустят, а не только думают о судьбе народа 24/7. Это кино уменьшает расстояние между ними и нами.

По словам режиссера, в сентябре фильм едет в Ригу, Белград и Румынию. Кроме того, "Розы" приглашают на другие международные киноплощадки. Когда ожидать широкий прокат в Украине, еще говорить рано.