Лента рассказывает историю молодой женщины Леси, которая только что родила первенца и которая отбывает наказание в одной из одесских исправительных учреждений за убийство своего неверного мужа.

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По правилам и закону Леся может находиться со своим сыном рядом до того времени, как ему исполнится 3 года. После этого каждая заключенная мама должна выбрать детский дом для своего ребенка. Женщина готовится к этому моменту всей душой и желает, чтобы он как можно дольше не осуществился. Она видит, как женщины каждый день прощаются со своими детьми. И каждую разлуку переживает как свою собственную.

Напомним, в 2021 году картина получила на 78-м Венецианском кинофестивале приз за лучший сценарий. Сценарий фильма написал Иван Остроховский.

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